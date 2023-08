Polacy zaczynają walkę o igrzyska. Najważniejsze karty odkryte

Do nadchodzącego turnieju w Gliwicach Polacy przygotowują się od początku sierpnia , rozgrywając w tym czasie kilka sparingów. Bardzo wysoko poprzeczkę naszym zawodnikom postawili Serbowie, wygrywając wysoko 81:66 . "To był dobry sparing dla nas. Zagraliśmy 40 minut z zawodnikami euroligowymi. Mecz przegraliśmy, ale pokazaliśmy kilka momentów gry, kiedy atakowaliśmy Serbów bardzo dobrze. Brakowało skuteczności, również lepszego zrozumienia w obronie. W tym momencie jesteśmy w trakcie kolejnego etapu przygotowań. Najważniejszy dla nas jest turniej prekwalifikacyjny w Gliwicach " - mówił po tym meczu dyrektor sportowy kadry, Łukasz Koszarek.

Znamy skład polskich koszykarze na turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich

Polacy rozpoczną rywalizację od meczu z Węgrami, w poniedziałek zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, a fazę grupową zakończą w środę meczem z Portugalią. Następnie odbędą się półfinały i finał (również zaplanowane w Gliwicach), do których dołączą zespoły rywalizujące równolegle w Tallinie. Będą to dwie najlepsze drużyny z grona: Estonia, Izrael, Czechy i Macedonia Północna. Zwycięzca całego turnieju awansuje do głównych kwalifikacji, w czasie których będzie się już toczyć walka bezpośrednio o przepustki do Paryża.