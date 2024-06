Polacy najedli się strachu. Trudny bój przed walką o igrzyska, Sochan na boisku

29 czerwca oficjalnie zakończyło się zgrupowanie polskich koszykarzy poprzedzające turniej, w którym do zdobycia będzie olimpijska przepustka . Poza wspólnym trenowaniem, "Biało-Czerwoni" rozegrali aż pięć spotkań towarzyskich. Pierwsze trzy niestety zakończyły się porażką naszych rodaków. Ci odżyli dopiero po powrocie do kraju. W piątkowy wieczór bardzo pomogli im kibice. Legendarny Spodek zapełnił się sympatykami basketu, dawno na meczu kadry nie było tak sporej liczby obserwatorów. Zawodnicy nie zawiedli i bez większych problemów pokonali Nową Zelandię 88:59 . Wydarzenie pojedynku? Powrót Jeremiego Sochana do reprezentacji.

Bardzo fajnie było zagrać przed tak wspaniałą publicznością. Dawno nie grałem w Polsce i dobrze się dziś bawiłem, a co najważniejsze wygraliśmy. Ponieważ miałem trzymiesięczną przerwę od gry, muszę znaleźć odpowiedni rytm. Ten mecz w tym mi pomógł. Nowa Zelandia grała fizyczną koszykówkę, ale my zagraliśmy dobrze w obronie, do tego szybko w ataku. Jesteśmy gotowi na turniej w Walencji, a kolejne spotkanie z Filipinami nam w tym jeszcze mocniej pomoże

Polacy lepsi od Filipińczyków. Rywale postawili trudne warunki

To będzie najważniejszy turniej ostatnich lat. Koszykarze powalczą o igrzyska

Jak wspominaliśmy na wstępie, był to ostatni sparing podopiecznych Igora Milicia przed wylotem do Hiszpanii na silnie obsadzony turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. W Walencji nie będzie miejsca na błędy, bo bilet do Paryża uzyska tylko jedna reprezentacja. Polacy w grupie zmierzą się z Bahamami oraz Finlandią. Gospodarze zagrają z Libanem i Angolą. Zmagania rozpoczną się 2 lipca.