Polscy koszykarze w ten weekend kończyć będą pierwszą rundę eliminacji mistrzostw świata, które w przyszłym roku zorganizuję Katar. Po czterech z sześciu spotkań sytuacja podopiecznych Igora Milicicia jest szalenie komfortowa. "Biało-czerwoni" z kompletem zwycięstw są już pewni gry w kolejnej fazie eliminacji.

W piątkowe popołudnie Polacy w Wiedniu mierzyli się ze znacząco osłabioną reprezentacją Austrii, klasyfikowaną aktualnie na ostatnim miejscu w grupie. Pierwsze ze starć obu drużyn odbyło się w Gdyni i zakończyło się triumfem Polski 90:78.

Polacy na pewno zagrają w drugiej rundzie eliminacji. Dwa ostatnie spotkania przyniosą odpowiedź na pytanie z jakim dorobkiem punktowym rozpoczną kolejną serię zmagań. Wiadomo już, że przed "biało-czerwonymi" ogromne wyzwanie. W drugiej rundzie zmierzą się bowiem z mistrzami świata Niemcami, Chorwacją oraz Izraelem.

W ramach przygotowań do ostatnich spotkań eliminacyjnych Polacy w ostatnich dniach rozegrali dwa mecze sparingowe. Oba zakończyły się dla drużyny Milicia korzystnie. Reprezentacja Polski w Krakowie wygrała 92:87 z Finlandią oraz 115:80 ze Słowacją.

Znakomity występ Polaków w Wiedniu. Bezwzględnie wykorzystali słabość przeciwnika

Polacy już na samym starcie spotkania w Wiedniu wypracowali sobie przewagę nad przeciwnikiem. Po dwóch minutach rywalizacji "biało-czerwoni" prowadzili już 7:0, a po kolejnych trzech wynik na tablicy świetlnej wskazywał już rezultat 17:6. Wówczas trener Austriaków poprosił o przerwę na żądanie.

W ofensywie po polskiej stronie brylował przede wszystkim Mateusz Ponitka, który po pierwszej kwarcie miał na koncie już 12 punktów - w tym dwa celne rzuty za trzy punkty. Na linii rzutów osobistych nie zawodził z kolei Aleksander Balcerowski. Po tym gdy trener Milicić wymieniał całą wyjściową piątkę impet zdobywania punktów nieco wyhamował. Austriacy nieco odrobili straty, lecz i tak Polacy zakończyli pierwszą kwartę prowadząc 24:16.

Druga odsłona nie przyniosła przełomu. Polacy wciąż byli zdecydowanie skuteczniejsi w ataku, natomiast w defensywie nie pozwalali przeciwnikowi na zbyt wiele. Gospodarze starali się zaskoczyć Polaków rzutami osobistymi. Efekt był co najmniej mizerny. Austriacy w pierwszej połowie oddali aż 21 prób i tylko pięć zakończyło się sukcesem. Na przerwę po pierwszej połowie reprezentacja Polski schodziła z przewagą 25 punktów.

Austriacy trzecią kwartę rozpoczęli w znacznie lepszy sposób. Gospodarze szczególnie groźni zaczęli być zza łuku. Po czterech udanych rzutach za trzy punkty Milicić poprosił o przerwę na żądanie. Do zwrotu akcji wciąż było jednak bardzo daleko, bowiem przewaga Polaków wciąż była olbrzymia. Finalnie Austria w tej kwarcie odrobiła do Polaków zaledwie jeden punkt, co dawało wynik 81:57 na korzyść przyjezdnych.

W ostatniej części spotkania Polacy wrócili do swojej lepszej gry w defensywie, co zaowocowało kolejnym powiększeniem przewagi. Polacy urządzili sobie festiwal strzelecki, zdobywając w ostatnich 10 minutach aż 42 punkty, notując 10 udanych rzutów na trzy punkty przy 14 próbach. Finalnie reprezentacja Polski pokonała w Wiedniu Austrię 123:77. Najskuteczniejszymi zawodnikami w polskiej drużynie byli Łukasz Kolenda (23 punkty) oraz Mateusz Ponitka (18 punktów).

Ostatni mecz I rundy eliminacji Polacy rozegrają z Holandią. To starcie odbędzie się już w poniedziałek 6 lipca o godz. 18:00 w Krakowie. Pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Polacy zagrają natomiast pod koniec sierpnia. Awans na koszykarski mundial wywalczą trzy najlepsze zespoły w grupie.

Austria - Polska 77:123 (16:24, 12:29, 29:28, 20:42)

Polska: Ponitka 18, Pluta 11, Balcerowski 10, Sokołowski 6, Szumert 6 oraz Zyskowski 8, Urbaniak 11, Kolenda 23, Łączyński 2, Olejniczak 6, Michalak 11, Żołnierewicz 11.

Igor Milicićm, trener reprezentacji Polski Michal Dubiel/REPORTER East News

Mateusz Ponitka podczas Eurobasketu 2025 MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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