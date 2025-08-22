Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pilny komunikat z reprezentacji Polski. Tuż przed Eurobasketem. Jest decyzja

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Wszystko jasne! Po zakończeniu okresu przygotowawczego koszykarska reprezentacja Polski ogłosiła skład kadry na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa Europy. Tak "Biało-Czerwoni" zagrają na Eurobaskecie.

reprezentacja Polski w koszykówce
reprezentacja Polski w koszykówceAdrian Slazok/REPORTEREast News

W środę 27 sierpnia rozpoczną się mistrzostwa Europy w koszykówce, czyli Eurobasket. W tym miesiącu reprezentacja Polski rozegrała aż siedem meczów towarzyskich przed wyczekiwaną imprezą. Trzy z nich udało się zwyciężyć. W ostatnim z nich nasza kadra poległa przeciwko Finlandii 87:106.

Polsat SportPolsat Sport

Polacy odkryli karty. Oto kadra na Eurobasket

- Oficjalnie zakończyliśmy okres przygotowawczy przed EuroBasketem, czyli najtrudniejszy i najżmudniejszy czas. Rozegraliśmy sporo sparingów. Z różnymi rywalami i w zmieniających się okolicznościach. Bardzo się cieszę, że okres przygotowawczy został tak zaplanowany. Zaczynając od części "krakowskiej" zgrupowania, przez treningi, aż po mecze. Próbowaliśmy wykonywać założenia taktyczne pod presją rywali, a nie wyłącznie w warunkach treningowych, między sobą - mówił selekcjoner Igor Milicić, cytowany przez oficjalną stronę reprezentacji.

Po ostatnim sparingu przyszedł czas na wybranie kadry zawodników, którzy pojadą na turniej rozgrywany w Polsce, Finlandii, Cyprze oraz na Łotwie. W piątkowe popołudnie doczekaliśmy się oficjalnego komunikatu.

Skład reprezentacji Polski na EuroBasket 2025:

  • Aleksander Balcerowski, Unicaja Malaga (Hiszpania)
  • Aleksander Dziewa, SL Benfica Lizbona (Portugalia)
  • Tomasz Gielo, King Szczecin
  • Jordan Loyd, AS Monaco (Francja)
  • Kamil Łączyński, AMW Arka Gdynia
  • Michał Michalak, Anwil Włocławek
  • Dominik Olejniczak, Derthona Basket (Włochy)
  • Andrzej Pluta, Legia Warszawa
  • Mateusz Ponitka, Bahcesehir Koleji Stambuł (Turcja)
  • Michał Sokołowski, Dinamo BDS Sassari (Włochy)
  • Szymon Zapała, Trefl Sopot
  • Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin

Zgrupowanie opuścł Tymoteusz Sternick. - Jestem bardzo szczęśliwy z postawy Tymka. Był w pełni zaangażowany w przygotowania. Jestem również pod wrażeniem jego talentu - polska koszykówka będzie korzystać z umiejętności tego zawodnika przez wiele lat. To chłopak z wielkim potencjałem. Jeśli otrzyma szansę i zostanie odpowiednio poprowadzony, może grać na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie, bardzo się cieszę, że Szymon Zapała wykorzystał swoją szansę i jedzie z nami na mistrzostwa Europy - dodał trener "Biało-Czerwonych".

Wszystkie mecze grupowe z udziałem naszej kadry zostaną rozegrane w katowickim Spodku. Polacy trafili do dywizji z: Izraelem, Słowenią, Islandią, Francją i Belgią.

Oto terminarz meczów Polaków na Eurobaskecie:

  • czwartek 28.08, godz. 20:30 | Słowenia - Polska
  • sobota 30.08, godz. 20:30 | Polska - Izrael
  • niedziela 31.08, godz. 20:30 | Polska - Islandia
  • wtorek 2.09, godz. 20:30 | Francja - Polska
  • czwartek 4.09, godz. 20:30 | Polska - Belgia

Zobacz również:

Aryna Sabalenka (L) i Iga Świątek (P)
Iga Świątek

Świątek czeka na mecz w US Open, nagle takie słowa legendy. Sabalenka zmiażdżona

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Reprezentanci Polski w koszykówce
Reprezentanci Polski w koszykówceMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Mateusz Ponitka
Mateusz PonitkaMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Michał Michalak (z lewej) i Aleksander Balcerowski (w środku)
Michał Michalak (z lewej) i Aleksander Balcerowski (w środku)AFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja