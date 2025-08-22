Pilny komunikat z reprezentacji Polski. Tuż przed Eurobasketem. Jest decyzja

W środę 27 sierpnia rozpoczną się mistrzostwa Europy w koszykówce, czyli Eurobasket. W tym miesiącu reprezentacja Polski rozegrała aż siedem meczów towarzyskich przed wyczekiwaną imprezą. Trzy z nich udało się zwyciężyć. W ostatnim z nich nasza kadra poległa przeciwko Finlandii 87:106.

Polsat Sport Polsat Sport

Polacy odkryli karty. Oto kadra na Eurobasket

- Oficjalnie zakończyliśmy okres przygotowawczy przed EuroBasketem, czyli najtrudniejszy i najżmudniejszy czas. Rozegraliśmy sporo sparingów. Z różnymi rywalami i w zmieniających się okolicznościach. Bardzo się cieszę, że okres przygotowawczy został tak zaplanowany. Zaczynając od części "krakowskiej" zgrupowania, przez treningi, aż po mecze. Próbowaliśmy wykonywać założenia taktyczne pod presją rywali, a nie wyłącznie w warunkach treningowych, między sobą - mówił selekcjoner Igor Milicić, cytowany przez oficjalną stronę reprezentacji.

Po ostatnim sparingu przyszedł czas na wybranie kadry zawodników, którzy pojadą na turniej rozgrywany w Polsce, Finlandii, Cyprze oraz na Łotwie. W piątkowe popołudnie doczekaliśmy się oficjalnego komunikatu.

Skład reprezentacji Polski na EuroBasket 2025:

Aleksander Balcerowski, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Aleksander Dziewa, SL Benfica Lizbona (Portugalia)

Tomasz Gielo, King Szczecin

Jordan Loyd, AS Monaco (Francja)

Kamil Łączyński, AMW Arka Gdynia

Michał Michalak, Anwil Włocławek

Dominik Olejniczak, Derthona Basket (Włochy)

Andrzej Pluta, Legia Warszawa

Mateusz Ponitka, Bahcesehir Koleji Stambuł (Turcja)

Michał Sokołowski, Dinamo BDS Sassari (Włochy)

Szymon Zapała, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin

Rozwiń

Zgrupowanie opuścł Tymoteusz Sternick. - Jestem bardzo szczęśliwy z postawy Tymka. Był w pełni zaangażowany w przygotowania. Jestem również pod wrażeniem jego talentu - polska koszykówka będzie korzystać z umiejętności tego zawodnika przez wiele lat. To chłopak z wielkim potencjałem. Jeśli otrzyma szansę i zostanie odpowiednio poprowadzony, może grać na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie, bardzo się cieszę, że Szymon Zapała wykorzystał swoją szansę i jedzie z nami na mistrzostwa Europy - dodał trener "Biało-Czerwonych".

Wszystkie mecze grupowe z udziałem naszej kadry zostaną rozegrane w katowickim Spodku. Polacy trafili do dywizji z: Izraelem, Słowenią, Islandią, Francją i Belgią.

Oto terminarz meczów Polaków na Eurobaskecie:

czwartek 28.08, godz. 20:30 | Słowenia - Polska

sobota 30.08, godz. 20:30 | Polska - Izrael

niedziela 31.08, godz. 20:30 | Polska - Islandia

wtorek 2.09, godz. 20:30 | Francja - Polska

czwartek 4.09, godz. 20:30 | Polska - Belgia

Reprezentanci Polski w koszykówce Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Mateusz Ponitka Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Michał Michalak (z lewej) i Aleksander Balcerowski (w środku) AFP