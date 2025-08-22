Pilny komunikat z reprezentacji Polski. Tuż przed Eurobasketem. Jest decyzja
Wszystko jasne! Po zakończeniu okresu przygotowawczego koszykarska reprezentacja Polski ogłosiła skład kadry na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa Europy. Tak "Biało-Czerwoni" zagrają na Eurobaskecie.
W środę 27 sierpnia rozpoczną się mistrzostwa Europy w koszykówce, czyli Eurobasket. W tym miesiącu reprezentacja Polski rozegrała aż siedem meczów towarzyskich przed wyczekiwaną imprezą. Trzy z nich udało się zwyciężyć. W ostatnim z nich nasza kadra poległa przeciwko Finlandii 87:106.
Polacy odkryli karty. Oto kadra na Eurobasket
- Oficjalnie zakończyliśmy okres przygotowawczy przed EuroBasketem, czyli najtrudniejszy i najżmudniejszy czas. Rozegraliśmy sporo sparingów. Z różnymi rywalami i w zmieniających się okolicznościach. Bardzo się cieszę, że okres przygotowawczy został tak zaplanowany. Zaczynając od części "krakowskiej" zgrupowania, przez treningi, aż po mecze. Próbowaliśmy wykonywać założenia taktyczne pod presją rywali, a nie wyłącznie w warunkach treningowych, między sobą - mówił selekcjoner Igor Milicić, cytowany przez oficjalną stronę reprezentacji.
Po ostatnim sparingu przyszedł czas na wybranie kadry zawodników, którzy pojadą na turniej rozgrywany w Polsce, Finlandii, Cyprze oraz na Łotwie. W piątkowe popołudnie doczekaliśmy się oficjalnego komunikatu.
Skład reprezentacji Polski na EuroBasket 2025:
- Aleksander Balcerowski, Unicaja Malaga (Hiszpania)
- Aleksander Dziewa, SL Benfica Lizbona (Portugalia)
- Tomasz Gielo, King Szczecin
- Jordan Loyd, AS Monaco (Francja)
- Kamil Łączyński, AMW Arka Gdynia
- Michał Michalak, Anwil Włocławek
- Dominik Olejniczak, Derthona Basket (Włochy)
- Andrzej Pluta, Legia Warszawa
- Mateusz Ponitka, Bahcesehir Koleji Stambuł (Turcja)
- Michał Sokołowski, Dinamo BDS Sassari (Włochy)
- Szymon Zapała, Trefl Sopot
- Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin
Zgrupowanie opuścł Tymoteusz Sternick. - Jestem bardzo szczęśliwy z postawy Tymka. Był w pełni zaangażowany w przygotowania. Jestem również pod wrażeniem jego talentu - polska koszykówka będzie korzystać z umiejętności tego zawodnika przez wiele lat. To chłopak z wielkim potencjałem. Jeśli otrzyma szansę i zostanie odpowiednio poprowadzony, może grać na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie, bardzo się cieszę, że Szymon Zapała wykorzystał swoją szansę i jedzie z nami na mistrzostwa Europy - dodał trener "Biało-Czerwonych".
Wszystkie mecze grupowe z udziałem naszej kadry zostaną rozegrane w katowickim Spodku. Polacy trafili do dywizji z: Izraelem, Słowenią, Islandią, Francją i Belgią.
Oto terminarz meczów Polaków na Eurobaskecie:
- czwartek 28.08, godz. 20:30 | Słowenia - Polska
- sobota 30.08, godz. 20:30 | Polska - Izrael
- niedziela 31.08, godz. 20:30 | Polska - Islandia
- wtorek 2.09, godz. 20:30 | Francja - Polska
- czwartek 4.09, godz. 20:30 | Polska - Belgia