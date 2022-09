Pilne wieści przed bojem Polaków! Gwiazdor rywali z kontuzją

Paweł Czechowski Reprezentacja Mężczyzn

Już w najbliższą środę reprezentacja Polski w koszykówce spróbuje powalczyć o awans do półfinałów EuroBasketu - na jej drodze stanie jednak nie byle kto, bo bardzo mocna kadra Słowenii. Z obozu rywali dochodzą jednak bardzo istotne wieści - podczas jednego z treningów największy gwiazdor Słoweńców, Luka Dončić, doznał urazu kostki. Czy zdoła powrócić do pełni sił do czasu starcia z "Biało-Czerwonymi", czy może naszych zawodników czeka spore ułatwienie?

Zdjęcie Luka Dončić doznał urazu w czasie jednego z treningów słoweńskiej kadry / IMAGO/Vitalii Kliuiev/Imago Sport and News/East News - YouTube Mozzart Sport / East News