W pierwszy weekend sierpnia koszykarze polecą do Włoch na mecze towarzyskie z tamtejszą reprezentacją. Kolejnym przystankiem będą Bałkany i spotkanie z trzecią drużyną igrzysk olimpijskich - Serbią. Potem wrócą do Polski, a konkretnie na Śląsk. W Sosnowcu rozegrają dwa sparingi - z Gruzją i Finlandią (14 i 17 sierpnia), a w Spodku ze Szwecją (10 sierpnia). Ostatnim sprawdzianem przed Eurobasketem będzie rewanż w Helsinkach z Finlandią.

W Sosnowcu zostaną rozegrane dwa mecze towarzyskie. Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta życzy, by Spodek stał dla koszykarzy tym, czym dla siatkarzy. - To właśnie w Katowicach siatkarze wrócili w 2014 roku na szczyt i zdobyli mistrzostwo świata. Może tym śladem pójdą koszykarze - mówił. - Oprócz tych wielkich kultowych obiektów jak Spodek, potrzebne są też te mniejsze, gdzie można rozgrywać sparingi i przygotowywać się do turniejów. A do tego w naszym regionie potrafimy dopingować. Widać to na Stadionie Śląskiem, widać w Spodku i też w Arenie Sosnowiec.