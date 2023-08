"Ogień" w Gliwicach, niebywały mecz Polaków. Marzenie o igrzyskach trwa!

We wczesne niedzielne popołudnie 20 sierpnia reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn stanęła przed niezwykle ważnym zadaniem - "Biało-Czerwoni" walczyli bowiem w starciu z Bośniakami o awans do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich 2024. Rywali tych podopieczni Igora Miliczicia pokonali już w rozgrywkach grupowych - kibice liczyli więc na powtórkę z rozrywki i... nie zawiedli się, bo nasze "Orły" po niebywale emocjonującym starciu zwyciężyły 76:72!