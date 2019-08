Polscy koszykarze potrafili długimi fragmentami prowadzić z Niemcami, ale ostatecznie to gospodarze wygrywają 92:84 w ostatnim meczu turnieju towarzyskiego w Hamburgu. Kolejne spotkanie "Biało-Czerwoni" rozegrają w środę w Lublinie, a rywalem będzie Holandia.

Skuteczne akcje Damiana Kuliga i Mateusza Ponitki na początku spotkania sprawiały, że kadra prowadziła 8:7. Rywale ciągle byli blisko, bo świetnie grał Paul Zipser, ale to "Biało-Czerwoni" byli stroną przeważającą. Mogli liczyć na kreatywność poszczególnych zawodników oraz na kolejne trafienia Aarona Cela. Dzięki trójce Ponitki w ostatniej sekundzie Polacy po 10 minutach prowadzili nawet 26:20.

Dobra obrona sprawiała, że ekipa trenera Mike’a Taylora mogła grać szybciej w ataku, a w dodatku ciągle trafiała - po rzucie z dystansu Michała Sokołowskiego przewaga wzrosła więc do dziewięciu punktów. Dennis Schröder starał się zwiększyć tempo akcji Niemców, ale nie przynosiło to spodziewanych rezultatów. "Biało-Czerwoni" ciągle pokazywali twardą defensywę, a po rzutach wolnych Adama Waczyńskiego prowadzili nawet 12 punktami. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 44:36.

Trener Taylor zawęził w tym spotkaniu rotację i długo stawiał na sprawdzone ustawienia. Na początku trzeciej kwarty bardzo ważne rzuty trafiał Aaron Cel, a to pozwalało naszej kadrze na utrzymywanie przewagi. Ponadto dobre wejście na parkiet zanotował Kamil Łączyński. Niezłe fragmenty w wykonaniu Daniela Theisa sprawiały, że gospodarze odrabiali straty, a po trójce Schrödera przegrywali już tylko 61:62 po 30 minutach gry.

Zawodnik Oklahoma City Thunder włączył jeszcze wyższy bieg w czwartej kwarcie i bardzo szybko sprawiał, że to jego zespół objął prowadzenie. Po późniejszej akcji Theisa ich przewaga wzrosła nawet do siedmiu punktów. Polacy nie zamierzali się poddawać - po trójkach Ponitki, Koszarka i Waczyńskiego mieliśmy ponownie remis! Rywale korzystali z tej samej broni, a "Biało-Czerwoni" musieli gonić wynik. Dennis Schröder w końcówce był nie do zatrzymania. Ostatecznie Niemcy wygrali 92:84.

Polacy ponieśli porażki we wszystkich meczach turnieju w Niemczech. W piątek przegrali z Czechami, a w sobotę z Węgrami. Spotkania w Hamburgu były jednym z etapów przygotowań do mistrzostw świata w Chinach, które rozpoczną się 31 sierpnia.

W środę o godz. 18:30 w Lublinie Polacy zagrają z Holandią. Transmisja w TVP Sport.

Zdjęcie Łukasz Koszarek / Piotr Matusewicz / East News

Polska - Niemcy 84:92 (26:20, 18:16, 18:25, 22:31)

Polska: Mateusz Ponitka 17, Adam Waczyński 16, Damian Kulig 14, Łukasz Koszarek 9, Aaron Cel 9, Michał Sokołowski 8, Aleksander Balcerowski 6, Kamil Łączyński 5, Adam Hrycaniuk 0, Karol Gruszecki 0, Maciej Wojciechowski 0.

Najwięcej dla Niemiec: Denis Schroeder 33, Daniel Theis 17, Paul Zipser 10.