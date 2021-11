Najwięcej punktów w meczu z Estonią uzyskał dla Niemców, występujących bez koszykarzy z NBA ( m.in. bracia Moritz i Franz Wagnerowie, Maxi Kleber, Dennis Schroeder), skrzydłowy Christian Sengfelder - 21. Estończycy trafili 11 z 19 rzutów za trzy punkty.

Wcześniej odmłodzona reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Tel Awiwie z Izraelem 61:69 w inauguracyjnym meczu gr. D eliminacji mistrzostw świata.

Koszykarze Niemiec będą w niedzielę w Lublinie rywalami "Biało-Czerwonych". Początek o 20.00. Transmisja w TVP Sport

Wyniki meczów 1. kolejki eliminacji MŚ w grupie D:

Izrael - Polska 69:61 (12:21, 19:6, 18:12, 20:22)

Niemcy - Estonia 66:69 (18:17, 16:13, 19:25, 13:14)

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. Izrael 2 1 1 0 69:61

2. Estonia 2 1 1 0 69:66

3. Niemcy 1 1 0 1 66:69

4. Polska 1 1 0 1 61:69

Zdjęcie Christian Sengfelder / Filip Filipovic/REPORTER / Getty Images

