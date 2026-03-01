Nawrocki zwrócił się do gwiazdy kadry. Ten zdradził, co mu odpowiedział

Wizyta Karola Nawrockiego w szatni reprezentacji Polski po wygranym meczu z Łotwą odbiła się szerokim echem. - To ogromny zaszczyt, że mogłem go poznać. Nawet wylądowałem na jego Instagramie - mówi z uśmiechem na twarzy Jordan Loyd, do którego prezydent zwrócił się bezpośrednio.

Biało-Czerwoni pokonali gospodarzy po niezwykle zaciętej walce 84:82, a prawdziwą ozdobą rywalizacji była "trójka" Jordana Loyda, który takowy rzut oddał niemal równo z syreną, zapewniając Polsce bardzo ważne zwycięstwo w kontekście awansu do mistrzostw świata 2027 w Katarze.

"Jesteś świetnym graczem. Kapitalny występ" - takie słowa do Jordana Loyda skierował prezydent Karol Nawrocki, który odwiedził polską szatnię po zwycięstwie nad Łotwą.

Prezydent, który jest wielkim fanem sportu, świętował sukces wraz z naszymi reprezentantami. Z jego ust wydobył się głośny okrzyk: "kto wygrał mecz?" Na to pytanie momentalnie odpowiedzieli zawodnicy i członkowie sztabu szkoleniowego. Hitem internetu jest nagranie, które wszystko uwieczniło.

Loyd zachwycony spotkaniem z prezydentem

Udało nam się porozmawiać z Jordanem Loydem podczas treningu reprezentacji Polski już po przylocie z Łotwy. Ciekawostką jest fakt, że Biało-Czerwoni wraz z kadrą Łotwy przylecieli tym samym samolotem (czarter) z Rygi do Gdańska.

Amerykanina pytamy o spotkanie z prezydentem i o słowa, które skierował do niego bezpośrednio w szatni.

On powiedział mi, że jestem świetnym graczem, a ja mu odpowiedziałem, że to zaszczyt go poznać. Cieszę się, że wygraliśmy na jego oczach. To było moje pierwsze spotkanie z prezydentem Polski. Jego energia i emocje, które wniósł do drużyny, były niesamowite. Chyba nawet byłem na jego Instagramie
uśmiecha się koszykarz.

Loyd zaliczył kolejny fenomenalny występ w barwach reprezentacji Polski. Zawodnik, który na co dzień gra w Anadolu Efes, zdobył 37 punktów, trafiając 13 z 24 rzutów z gry. Po raz pierwszy w zawodowej karierze trafił też rzut na zwycięstwo.

- Nie pamiętam, żebym trafił tego typu rzut na zwycięstwo w karierze, ale należy pamiętać, że robię się coraz starszy, więc mogę czegoś nie pamiętać - podkreśla Loyd, który był w świetnym humorze w trakcie rozmowy.

- Chłonę te wszystkie doświadczenia. Dostałam mnóstwo wiadomości od całej mojej rodziny, przyjaciół i od wszystkich ludzi w Polsce. Kibice są niesamowici. Dziękuję im za to - podkreśla koszykarz.

Ponitka mówi o spotkaniu z Nawrockim

To niezwykły moment dla każdego obywatela kraju. To jest niesamowita sprawa. Cieszymy się, że prezydent zagościł na meczu, a później odwiedził naszą szatnię. Było wspólne zdjęcie. To duże przeżycie. Uważam, że nie każdy może pochwalić się tym, że uściśnie dłoń prezydentowi Polski
mówi Mateusz Ponitka w rozmowie z Interią.

Kapitan kadry również dołożył bardzo ważną cegiełkę do zwycięstwa nad Łotwą. Koszykarz zdobył 27 punktów, trafiając 8 z 18 rzutów z gry. Zebrał na dodatek 7 piłek i miał 4 asysty.

- Z Ponitką znakomicie się rozumiemy, ale to nie jest tak, że nasza gra ma opierać się tylko na naszej dwójce. Statystyki to jedno, ale należy pamiętać, że wielu zawodników miało wkład w to zwycięstwo - zauważa Loyd.

Biało-Czerwoni w niedzielę zmierzą się z Łotwą, lecz tym razem już w Gdyni. Awans do drugiej rundy wywalczą po trzy ekipy z każdej grupy. Nasza kadra aktualnie zajmuje 1. miejsce.

