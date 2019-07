Amerykański wokalista Derulo i Chinka Tia Ray zaśpiewają w czasie ceremonii otwarcia hymn 18. mistrzostw świata w koszykówce mężczyzn, które w dniach 31 sierpnia-15 września odbędą się w Chinach - poinformowała w środę FIBA.

29-letni Derulo, artysta z haitańskimi korzeniami pasjonujący się koszykówką, rozpoczął karierę muzyczną mając pięć lat. Mając osiem lat napisał pierwszą piosenkę, "Crush on You". W młodości interesował się operą, teatrem i baletem. Jest absolwentem Dillard High School for the Performing Arts w Fort Lauderdale na Florydzie, a naukę kontynuował w nowojorskiej American Musical and Dramatic Academy.

Pisał teksty m.in. dla Diddy, Lil Wayne, Danity Kane, Sean Kingston, Cassie, Lil Mama i Iyaz. Gdy miał 16 lat rozpoczął karierę solową. Jest także producentem, tancerzem, choreografem i aktorem.

Chinka, znana także jako Yuan Yawei, rozpoczęła karierę przed piętnastu laty, pracując dla piosenkarzy, m.in. dla Jane Zhang i Ma Tianyu. W 2014 wydała debiutancki album studyjny.

Inspiracją dla niej jest twórczość Erykah Badu, Jill Scott, Stevie Wondera, India Arie i Raya Charlesa. Właśnie jego imię włączyła do pseudonimu. Jej ostatni album Tiara z 2018 roku bije rekordy popularności.

Chiny są organizatorami czempionatu globu po raz pierwszy w historii.

Do rywalizacji o medale staną 32 drużyny. Wśród nich Polacy, którzy wystąpią wśród najlepszych pierwszy raz od 52 lat. Impreza odbędzie się w ośmiu miastach.