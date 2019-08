Ekipa Holandii będzie kolejnym rywalem reprezentacji Polski przygotowującej się do mistrzostw świata koszykarzy (31 sierpnia-15 września). W środę w Lublinie (g. 18.30) kadra trenera Mike'a Taylora pożegna się z własną publicznością przed wylotem do Chin.

Biało-czerwoni mają za sobą dwa turnieje towarzyskie, w których przegrali pięć z sześciu meczów, w tym wszystkie w ostatni weekend Hamburgu, kolejno z Czechami 86:96, Węgrami 75:80 i Niemcami 84:92. Wcześniej w Pradze pokonali tylko Jordanię 92:51, a ulegli Czechom 76:81 oraz Tunezji 64:75.

W większości spotkań trener Taylor korzystał z bardzo szerokiej rotacji, by dopiero przeciwko Niemcom ją zawęzić. Dało to widoczny efekt, gdyż w konfrontacji z szóstym zespołem ostatnich mistrzostw Europy Polska prowadziła przez większość meczu. Dopiero grający w NBA lider rywali Denis Schroeder niesamowitymi rzutami z dalekiego dystansu w czwartej kwarcie przesądził o wygranej gospodarzy.

W niedzielę nie wystąpił czołowy gracz biało-czerwonych A.J. Slaughter, któremu Taylor dał odpocząć. Szkoleniowiec zapewnił, że w środę w Lublinie, w jedynym meczu kontrolnym w kraju, będącym dodatkowo pożegnaniem ekipy z polską publicznością, reprezentacja wystąpi w pełnym zestawieniu.

Z Holandią Polacy grali ostatnio w decydującej fazie kwalifikacji do mistrzostw świata. Na wyjeździe wygrali 105:78, a ostatnim, wieńczącym sukces meczu przed własną publicznością 85:76. Ostatnio nowym szkoleniowcem "Pomarańczowych" został Włoch Maurizio Buscaglia. W składzie rywali powinni pojawić się m.in. znani na europejskich parkietach Charlon Kloof (ostatnio UCAM Murcia) czy Nicolas de Jong (od nowego sezonu w Pau-Lacq-Orthez).

"Nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych wyników, bo w przygotowaniach wygraliśmy tylko jeden mecz. Chciałbym jednak podkreślić, że najważniejsze są dobre wyniki w Chinach. Mamy być w najwyższej formie w odpowiednim czasie" - zaznaczył selekcjoner.

Jak poinformował PAP menedżer reprezentacji Marek Popiołek, po meczu w Lublinie reprezentacja uda się autokarem do Warszawy, gdzie spędzi noc poprzedzającą wyjazd do Chin. W czwartek o godz. 13 poleci przez Helsinki do Nankinu.

Ostatnim etapem przygotowań będą mecze w Chinach z Nigerią (24 sierpnia), Iranem (25 sierpnia) i Czarnogórą (27 sierpnia).

W MŚ biało-czerwoni zagrają w grupie A w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00). Dwa czołowe zespoły zakwalifikują się do rywalizacji o miejsca 1-16, pozostałe grać będą o lokaty 17-32.

Polacy w mundialu wystąpią po raz drugi w historii. W 1967 roku w Urugwaju ekipa legendarnego szkoleniowca Witolda Zagórskiego uplasowała się na piątym miejscu wśród 13 drużyn.

Skład reprezentacji Polski koszykarzy przed towarzyskim meczem w Lublinie (imię i nazwisko, klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty):

rozgrywający:

Łukasz Koszarek Stelmet Enea BC Zielona Góra 35 lat 187 cm 187 1170

A.J. Slaughter Betis Sewilla 32 lata 191 cm 53 534

Kamil Łączyński bez klubu 30 lat 183 cm 31 94

Łukasz Kolenda Trefl Sopot 20 lat 191 cm 8 29

rzucający:

Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 29 lat 196 cm 50 220

Mateusz Ponitka Zenit Sankt Petersburg 25 lat 197 cm 106 1032

niscy skrzydłowi:

Michał Sokołowski Anwil Włocławek 26 lat 196 cm 50 242

Adam Waczyński Unicaja Malaga 29 lat 199 cm 132 1165

Maciej Wojciechowski WKS Śląsk Wrocław 26 lat 203 cm 5 18

silni skrzydłowi:

Aaron Cel Polski Cukier Toruń 32 lata 203 cm 67 457

Aleksander Balcerowski Herbalife Gran Canaria 18 lat 216 cm 6 36

środkowi:

Adam Hrycaniuk Stelmet Enea BC Zielona Góra 35 lat 206 cm 113 564

Damian Kulig Polski Cukier Toruń 32 lata 206 cm 76 522

Dominik Olejniczak Florida State, NCAA 23 lata 207 cm 8 19