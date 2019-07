MŚ koszykarzy. Robert Skibniewski trenerem wspomagającym kadry

Były reprezentant kraju Robert Skibniewski będzie pomagał w przygotowaniach kadry narodowej koszykarzy do mistrzostw świata w Chinach (31 sierpnia-15 września). Bezpośrednie przygotowania do tej imprezy trwają od poniedziałku w Wałbrzychu.

Zdjęcie Robert Skibniewski /Piotr Kiełpin /Newspix

36-letni Skibniewski to jeden z najbardziej doświadczonych polskich rozgrywających, uczestnik czterech Eurobasketów (2007, 2009, 2011, 2015), mistrz Polski ze Śląskiem Wrocław (2002) i Słowacji z Interem Bratysława (2013). Miniony sezon kończył w barwach pierwszoligowego FutureNet Śląsk Wrocław, który w nadchodzących rozgrywkach po otrzymaniu tzw. dzikiej karty będzie występował w ekstraklasie.

- Cieszymy się, że mamy w naszym zespole Roberta Skibniewskiego. To jeden z moich ulubionych zawodników, był ważną częścią kadry w 2014, 2015 i 2016 roku. To były moje pierwsze lata w Polsce, w tym czasie budowaliśmy nasz system gry. Już wtedy rozmawialiśmy o tym, że jest bardzo zainteresowany pracą trenera. Chcemy pomóc mu w rozwinięciu jego wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Robert ma bardzo dobry wpływ na drużynę, świetnie rozumie się z zawodnikami i sztabem. Chce pracować i nam pomóc, cieszymy się, że jest z nami. Będzie z nami współpracował podczas zgrupowania w Wałbrzychu. Dziękuję PZKosz, że udało się to zorganizować - powiedział trener Mike Taylor.

W Wałbrzychu "Biało-Czerwoni" będą trenowali do 7 sierpnia. Z 19 powołanych na zgrupowaniu zabraknie Tomasza Gielo, który wcześniej zapowiedział, że nie będzie mógł pomóc kadrze tego lata ze względu na konieczność pracy nad powrotem do formy po kontuzji. Nie pojawił się również Maciej Lampe, który w ostatnim okresie podpisał nowy kontrakt w Chinach na czwarty kolejny sezon w tamtejszej lidze. Będzie występował w zespole Sichuan Blue Whales.

Z kolei A.J. Slaughter, który rozgrywki klubowe we Francji zakończył jako ostatni z kadrowiczów - dopiero pod koniec czerwca, dołączy do kolegów z reprezentacji za kilka dni. W tym też m.in. należy upatrywać obecność Skibniewskiego - jako wspomagającego sztab trenerski w roli zawodnika na pozycji rozgrywającego.

- Przed nami bardzo ważne lato, z mistrzostwami świata na czele. Czeka nas sporo pracy, ale wszyscy mają dobre nastawienie i sporo pozytywnej energii. Powrót do składu Damiana Kuliga jest bardzo ważny. Jesteśmy gotowi do pracy - podkreślił Taylor.

Po zgrupowaniu w Wałbrzychu reprezentację Polski czeka cykl sparingów. W turnieju towarzyskim w Pradze (9-11 sierpnia) jej przeciwnikami będą Jordania, Tunezja i Czechy, w Hamburgu (16-18 sierpnia) - Czechy, Węgry i Niemcy. Przed samym wylotem na mistrzostwa kadra spotka się w Lublinie z Holandią (21 sierpnia). Ostatnim etapem przygotowań będą mecze w Chinach z Nigerią (24 sierpnia), Iranem (25 sierpnia) i Czarnogórą (27 sierpnia).

Mistrzostwa świata zostaną rozegrane w ośmiu chińskich miastach od 31 sierpnia do 15 września. Polacy zagrają w Pekinie kolejno z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00). Dwie najlepsze ekipy każdej grupy awansują do kolejnej fazy grupowej. Pozostałe drużyny będą rywalizować o miejsca 17-32.