MŚ koszykarzy. Reprezentacja trenowała w Warszawie

Przygotowująca się do mistrzostw świata kadra koszykarzy odbyła w środę w Warszawie jedyny w kraju trening przed wyjazdem na turniej towarzyski do Hamburga (16-18 sierpnia). "Czeka nas czas budowy struktury teamu" - powiedział PAP trener Mike Taylor.

W hali Koło przy ul. Obozowej reprezentacja trenowała w 14-osobowym składzie, już z rozgrywającym A.J. Slaughterem, który wczesnym popołudniem przyleciał do stolicy z USA, a bez Jakuba Schenka i Krzysztofa Sulimy, którym selekcjoner podziękował za współpracę w tym cyklu przygotowawczym.

"Mamy obecnie w kadrze 14 koszykarzy, którzy będą wspólnie pracować aż do ostatniego meczu kontrolnego w Chinach. To ważne, że teraz w każdym spotkaniu będziemy wystawiać po 12 zawodników, którzy będą przyzwyczajać się do struktury teamu. Bardzo się cieszę, że jest już z nami A.J. Slaughter - musimy go włączyć do drużyny, mam nadzieję, że będzie to szybki proces" - powiedział szkoleniowiec biało-czerwonych.

Wieczorem po treningu ekipa miała zaplanowaną wspólną kolację w jednej z chińskich restauracji w Warszawie.

Do Hamburga reprezentacja odleci w czwartek przed południem i już na miejscu odbędzie kolejny trening. Od piątku do niedzieli spotka się kolejno z Czechami, Węgrami i Niemcami.

"Liczę, że z dobrej strony pokażą się młodzi gracze. Byłem trochę niezadowolony z naszej gry na turnieju w Pradze z udziałem mniej doświadczonych zawodników, gdy w meczu z Tunezją popełniali wiele błędów i strat. Dla nich najtrudniejszą sprawą jest utrzymanie równego poziomu. Będziemy ich wspierać, pomagać im, dawać możliwość powtarzania zagrywek w systemie, który przyjęliśmy. Analizować potem ich postawę na wideo. Generalnie będzie to czas budowy struktury teamu, kształtowania w nim ról poszczególnych graczy. Z tego wyłoni się dwunastka na mistrzostwa w Chinach" - powiedział Taylor.

Po turnieju w Niemczech Polacy udadzą się w poniedziałek przez Warszawę od razu do Lublina, gdzie przed wylotem na mistrzostwa świata zmierzą się w Hali Globus z Holandią (21 sierpnia, godz. 18.30). Ostatnim etapem przygotowań będą mecze w Chinach z Nigerią (24 sierpnia), Iranem (25 sierpnia) i Czarnogórą (27 sierpnia).

W MŚ biało-czerwoni zagrają w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00).

Polacy w mundialu wystąpią drugi raz w historii. W 1967 roku w Urugwaju ekipa legendarnego szkoleniowca Witolda Zagórskiego uplasowała się na piątym miejscu.