Kolejni członkowie reprezentacji Polski koszykarzy odebrali w czwartek w Warszawie nagrody za awans do mistrzostw świata - samochody Suzuki Swift. Przygotowania do mundialu w Chinach kadra rozpocznie 29 lipca.

Zdjęcie Łukasz Koszarek (z prawej) /AFP

W siedzibie Suzuki Motor Poland przy ul. Połczyńskiej odbyła się kameralna uroczystość wręczenia nagród przedstawicielom reprezentacji "Biało-Czerwonych", która wywalczyła długo oczekiwany awans do mistrzostw świata. Turniej w Chinach odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 15 września.

Reklama

Kluczyki do samochodów Suzuki Swift odebrali na warszawskiej Woli trzej koszykarze Stelmetu Enei BC Zielona Góra - Łukasz Koszarek, Adam Hrycaniuk i Michał Sokołowski oraz masażysta reprezentacji Arkadiusz Markiewicz.

Wcześniej, podczas targów w Poznaniu, dwa pierwsze takie pojazdy z floty 14, stanowiących nagrody za awans, odebrali Kamil Łączyński i asystent trenera Mike’a Taylora Wojciech Kamiński.

- Licząc kadrę juniorów, już 20 lat jestem w reprezentacji, a pierwszy raz mam okazję odbierać samochód jako nagrodę. To duża satysfakcja i wyróżnienie. Dziękuję za docenienie naszych wysiłków. Mam nadzieję, że to jest początek - nie otrzymywanych samochodów, ale naszych sukcesów - powiedział 35-letni Koszarek, najbardziej doświadczony koszykarz kadry, 183-krotny reprezentant kraju w rywalizacji seniorów.

- Cieszymy się, że nasi zawodnicy przeszli pomyślnie w eliminacjach trudną drogę do pierwszego od 52 lat awansu do mistrzostw świata. Mam nadzieję, że po pierwszej fazie grupowej w Chinach awansują do czołowej szesnastki. Bardzo im tego życzę - podkreślił prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz.

Obecny na uroczystości menedżer kadry narodowej Marek Popiołek, odpowiadający za sprawy organizacyjne i logistyczne, przedstawił wymagający jeszcze doprecyzowania i ostatecznego potwierdzenia plan przygotowań do mistrzostw świata.

Zaczną się one 29 lipca 10-dniowym zgrupowaniem w Wałbrzychu. Potem w dniach 9-11 sierpnia reprezentację czeka turniej w czeskim Libercu, w którym oprócz gospodarzy wystąpią także Tunezja i Jordania, a więc w komplecie uczestnicy World Cup w Chinach. Po krótkiej przerwie i konsultacji szkoleniowej w Warszawie, ekipa trenera Taylora wystąpi od 16 do 18 sierpnia w turnieju Supercup w Hamburgu z udziałem zespołów Niemiec, Czech i Węgier.

Na koniec europejskich przygotowań, 21 sierpnia, odbędzie się pożegnalny mecz w Polsce - rywal i miejsce nie są jeszcze potwierdzone. Następnego dnia reprezentacja poleci do Chin, gdzie na turnieju w okolicach Szanghaju zagra dwa lub trzy spotkania z Nigerią, Iranem lub Czarnogórą.

Polacy w MŚ grać będą w grupie A w Pekinie. Rozpoczną 31 sierpnia meczem z Wenezuelą, a następnie zagrają z Chinami (2 września) i Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września). Do drugiej fazy mistrzostw awansują dwie czołowe drużyny.