19 koszykarzy, w tym Maciej Lampe występujący ostatnio w Bahrajnie i mistrz Francji A.J. Slaughter, który przeniósł się do ligi hiszpańskiej, rozpocznie 29 lipca w Wałbrzychu zgrupowanie reprezentacji Polski, pierwsze przed mistrzostwami świata w Chinach.

W porównaniu z szerokim składem, z "24" odpadło pięciu graczy. To doświadczony Przemysław Zamojski, który odnosi ostatnio sukcesy w drużynie narodowej koszykówki 3x3 (brąz MŚ), Michał Michalak i Jarosław Zyskowski z drużyny mistrza Polski Anwilu Włocławek, Michał Nowakowski oraz młodzieżowiec Adrian Bogucki, obecnie uczestnik ME do lat 20 trwających w Tel Awiwie.

Przed mundialem w Chinach (31 sierpnia-15 września) Biało-Czerwoni" rozegrają siedem meczów towarzyskich w Europie, w tym jeden w Polsce - w Lublinie z Holandią, oraz trzy spotkania już w Chinach.

W składzie są m.in. kapitan Adam Waczyński z Unicai Malaga, najbardziej doświadczony spośród aktywnych graczy 35-letni Łukasz Koszarek, ale i młodzi: sprawdzany już w eliminacjach rozgrywający Łukasz Kolenda (występuje obecnie w Tel Awiwie w ME U-20), ponadto 18-letni Aleksander Balcerowski z Iberostaru Teneryfa i o cztery lata starszy Dominik Olejniczak z akademickiej drużyny NCAA Florida State.

"Jesteśmy gotowi na rozpoczęcie przygotowań. Już nie mogę doczekać się zgrupowania i budowania świetnego zespołu. Przed nami historyczny moment dla polskiej koszykówki. Wiem, że wszyscy są gotowi na najbliższe wyzwania" - powiedział cytowany na oficjalnej stronie federacji trener Mike Taylor.

Polacy awansowali do MŚ po raz drugi w historii i pierwszy od 52 lat, gdy w Urugwaju w 1967 r. pod wodzą legendarnego trenera Witolda Zagórskiego zajęli piąte miejsce.

"Biało-Czerwoni" w MŚ wystąpią w gr. A i zagrają w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10), gospodarzami (2 września, godz. 14) oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, godz. 10). Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do kolejnej fazy. Pozostałe będą rywalizować o miejsca 17-32. Awans do drugiej fazy oznacza prawo rywalizacji o kwalifikacje olimpijskie Tokio 2020.

Turnieje i mecze towarzyskie przed MŚ:

8-12 sierpnia Praga: Polska, Jordania, Tunezja i Czechy

15-19 sierpnia Hamburg: Polska, Czechy, Węgry, Niemcy

21 sierpnia Lublin: Polska - Holandia

24-27 sierpnia Chiny: Polska, Nigeria, Iran, Czarnogóra

Skład reprezentacji:

rozgrywający: Łukasz Kolenda (Trefl Sopot), Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra), Kamil Łączyński (bez klubu), Jakub Schenk (Polski Cukier Toruń), A.J. Slaughter (Betis Sewilla, Hiszpania);

rzucający obrońcy: Karol Gruszecki (w ub. sezonie Polski Cukier Toruń), Mateusz Ponitka (Zenit Sankt Petersburg);

niscy skrzydłowi: Michał Sokołowski (bez klubu), Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania), Mathieu Wojciechowski (WKS Śląsk Wrocław);

silni skrzydłowi: Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania), Aaron Cel (w ub. sezonie Polski Cukier Toruń), Tomasz Gielo (Iberostar Teneryfa, Hiszpania), Dariusz Wyka (Arka Gdynia);

środkowi: Adam Hrycaniuk (Arka Gdynia), Damian Kulig (Polski Cukier Toruń), Maciej Lampe (w ub. sezonie Al-Manama, Bahrajn), Dominik Olejniczak (Florida State, USA), Krzysztof Sulima (w ub. sezonie Polski Cukier Toruń).