Minister rządu Tuska dołączył do Nawrockiego, jest komunikat. Zwrócił się do kadry

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Kapitalnie w piątkowy wieczór spisała się reprezentacja Polski w koszykówce. Ekipa Igora Milicicia po zaciętym spotkaniu wygrała z Łotwą 84:82 w spotkaniu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata. Na miejscu obecny był prezydent RP Karol Nawrocki, natomiast dzień po meczu gratulacje pojawiły się również ze strony ministra sportu i turystyki, Jakuba Rutnickiego.

Mężczyzna w okularach i szarym garniturze przemawia energicznie przy mównicy w drewnianej sali, gestykulując ręką, w tle widoczne są rzeźbione elementy drewnianej boazerii.
Jakub RutnickiFilip Naumienko/REPORTERReporter

Dokładnie 27 lutego polska "KoszKadra" w Rydze zmierzyła się z Łotwą w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Nasza reprezentacja do tej pory spisywała się kapitalnie i w grupie F miała komplet zwycięstw. Po piątkowym spotkaniu sytuacja nie uległa zmianie. "Biało-Czerwoni" pokonali gospodarzy po niezwykle zaciętej walce 84:82, a prawdziwą ozdobą rywalizacji była "trójka" Jordana Loyda, który takowy rzut oddał na 3,7 sekundy przed końcem, czym zapewnił zwycięstwo.

    Na miejscu obecny był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Żadną tajemnicą nie jest, że ten jest fanem sportu, a szczególnie piłki nożnej. Mimo innej dyscypliny ten świętował wygraną wspólnie z bohaterami starcia w szatni. Hitem internetu jest nagranie, które wszystko uwieczniło.

    Całe starcie spotkało się ze sporą reakcją nie tylko mediów, a również działaczy. Gratulacje złożył m.in. prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Radosław Piesiewicz. Do tego grona w sobotni poranek dołączył również minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki.

    Minister sportu zwrócił się do Polaków. "Wielkie brawa"

    Rutnicki zwrócił się do polskich koszykarzy z gratulacjami. W swoim wpisie nie zapomina o wspomnianej już akcji Jordana Loyda, która zaważyła o wygranej.

      - Wielkie brawa dla koszykarzy! Piękna walka do końca. Akcję na zwycięstwo można oglądać bez końca. Fantastyczny początek eliminacji - czytamy.

      W najbliższym czasie "Biało-Czerwoni" rozegrają jeszcze jedno spotkanie w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. W niedzielę zmierza się z... Łotwą, lecz tym razem już w Polsce. W lipcu natomiast zakończą zmagania rywalizacją z Austrią i Holandią. Awans do drugiej rundy wywalczą po trzy ekipy z każdej grupy. Nasza kadra aktualnie zajmuje 1. miejsce.

      Łysy mężczyzna w okularach i jasnej koszuli patrzy w górę, stojąc na tle pustych, niebieskich trybun stadionu.
      Jakub RutnickiLukasz GdakEast News
      Czterech koszykarzy reprezentacji Polski w białych strojach z czerwonymi nadrukami stoi na boisku podczas meczu, za nimi widać zaciekawioną publiczność na trybunach.
      Reprezentanci Polski w koszykówceMichal Dubiel/REPORTEREast News
      Grupa koszykarzy w czerwonych strojach z napisem Polska i numerami, stojących razem na parkiecie w trakcie meczu, skoncentrowanych na rozmowie lub ustaleniu dalszego przebiegu gry.
      Reprezentacja Polski w koszykówceADRIAN SLAZOK/REPORTEREast News
