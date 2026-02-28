Dokładnie 27 lutego polska "KoszKadra" w Rydze zmierzyła się z Łotwą w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Nasza reprezentacja do tej pory spisywała się kapitalnie i w grupie F miała komplet zwycięstw. Po piątkowym spotkaniu sytuacja nie uległa zmianie. "Biało-Czerwoni" pokonali gospodarzy po niezwykle zaciętej walce 84:82, a prawdziwą ozdobą rywalizacji była "trójka" Jordana Loyda, który takowy rzut oddał na 3,7 sekundy przed końcem, czym zapewnił zwycięstwo.

Na miejscu obecny był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Żadną tajemnicą nie jest, że ten jest fanem sportu, a szczególnie piłki nożnej. Mimo innej dyscypliny ten świętował wygraną wspólnie z bohaterami starcia w szatni. Hitem internetu jest nagranie, które wszystko uwieczniło.

Całe starcie spotkało się ze sporą reakcją nie tylko mediów, a również działaczy. Gratulacje złożył m.in. prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Radosław Piesiewicz. Do tego grona w sobotni poranek dołączył również minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki.

Minister sportu zwrócił się do Polaków. "Wielkie brawa"

Rutnicki zwrócił się do polskich koszykarzy z gratulacjami. W swoim wpisie nie zapomina o wspomnianej już akcji Jordana Loyda, która zaważyła o wygranej.

- Wielkie brawa dla koszykarzy! Piękna walka do końca. Akcję na zwycięstwo można oglądać bez końca. Fantastyczny początek eliminacji - czytamy.

W najbliższym czasie "Biało-Czerwoni" rozegrają jeszcze jedno spotkanie w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. W niedzielę zmierza się z... Łotwą, lecz tym razem już w Polsce. W lipcu natomiast zakończą zmagania rywalizacją z Austrią i Holandią. Awans do drugiej rundy wywalczą po trzy ekipy z każdej grupy. Nasza kadra aktualnie zajmuje 1. miejsce.

Jakub Rutnicki Lukasz Gdak East News

Reprezentanci Polski w koszykówce Michal Dubiel/REPORTER East News

Reprezentacja Polski w koszykówce ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News

