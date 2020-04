Mistrzostw Europy koszykarzy 2021 zostały przełożone decyzją Międzynarodowej Federacji Koszykówki na wrzesień 2022 roku. Utrzymano natomiast w 2021 r. termin czempionatu Starego Kontynentu kobiet.

Decyzja o przesunięciu Eurobasketu koszykarzy o rok, na 1-18 września 2022, ma związek ze zmianą terminu igrzysk olimpijskich. Te z powodu pandemii koronawirusa nie odbędą się latem 2020, lecz rok później (23 lipca - 8 sierpnia 2021).



FIBA zmieniła też o rok termin rywalizacji o mistrzostwo Ameryk (na 2022), by obydwa czempionaty kontynentalne nie odbywały się zaledwie trzy tygodnie po najbardziej prestiżowej i najważniejszej imprezie koszykarskiej na świecie.



Eliminacje do ME 2022 rozpoczęły się w lutym. Polacy po porażce z Izraelem w Gliwicach (71:75) i sensacyjnym zwycięstwie nad mistrzami świata Hiszpanami w Saragossie (80:69) zajmują drugie miejsce w tabeli grupy A.



Kolejne spotkania eliminacji zaplanowano na 27 i 30 listopada. Polacy zagrają na wyjeździe z Rumunią i Izraelem.



Gospodarzami ME koszykarzy 2022 mają być Czechy, Gruzja, Niemcy, Włochy.



Utrzymano natomiast termin Eurobasketu kobiet, który zostanie rozegrany w dniach 17-27 czerwca 2021. Jego gospodarzami mają być Hiszpania i Francja. Eliminacje do turnieju trwają. Polki przegrały 63:75 z Wielką Brytanią, czwartym zespołem Eurobasketu 2019. Kolejny mecz rozgrają w listopadzie z Białorusią.

Zdjęcie Trener reprezentacji Polski koszykarzy Mike Taylor / AFP