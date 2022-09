Mateusz Ponitka zwrócił się do hejterów: Róbcie to dalej!

Mateusz Ponitka zagrał tak, jak na największego lidera zespołu przystało.

Zanotował triple-double (26 punktów, 16 zbiórek, 10 asyst) i poprowadził polską kadrą do sensacyjnego wyeliminowania naszpikowanej gwiazdami Słowenii. Awans do półfinału, kosztem takiej potęgi, przeszedł najśmielsze oczekiwania!

- Akurat wczoraj przyjechała moja żona, z czego bardzo się ucieszyłem. Mówiłem do niej: Słuchaj, nie wiem ile jeszcze meczów zagram w reprezentacji, cieszę się na każdy następny, który przychodzi. Nie chcę wyjeżdżać chce zostać aż do poniedziałku i zrobię wszystko, żeby tak się wydarzyło - zrelacjonował sam Ponitka przed kamerą TVP Sport.

Mało tego, jeszcze na półmetku spotkania, gdy przewaga Polaków była imponująca, odezwał się do swojej ukochanej.

- Nawet w przerwie meczu napisałem do żony: "Jeszcze 20 minut i zostaję". Mega się cieszę. Teraz możemy wszyscy komentować - radował się, podkreślając dwie składowe triumfu nad Luką Donciciem i spółką. - Zespołowość i to, że trzymaliśmy się planu. Myślę też, że chłopaki zaufali mi w tym, co robię i wierzyli moim wskazówkom, które też im daję. Jesteśmy w czwórce, to jest mega!

Zapytany, co pobudziło zespół po fatalnej trzeciej kwarcie, gdy przewaga z 19 punktów stopniała do 1 "oczka", odparł:

- Wiadomo było, że Słowenia to świetny zespół i wiedzieliśmy, że prędzej czy później wrócą do gry, bo mają u siebie obecnie najlepszego zawodnika na świecie. Tak czy inaczej uważam, że wytrzymaliśmy ten ważny moment i przełamaliśmy mecz. Potrzebowaliśmy spokoju, mówiłem to do A.J. Slaughtera. Słoweńcy zaczęli trzecią kwartę bardzo agresywnie, a my zamiast kroku do przodu, zrobiliśmy krok do tyłu. Trochę się tego jakby przestraszyliśmy. Ale jest nowe doświadczenie, gramy dalej - podkreślił.

Na koniec wypowiedział zdania, które musiały mu leżeć na sercu. - Mamy dwa mecze przed sobą. Drugi raz z rzędu, po MŚ, wracamy w ostatni dzień turnieju do domu. Pozostaje mi tylko podziękować wszystkim hejterom: napędzacie mnie, róbcie to dalej! - zwrócił się do wszystkich nieżyczliwych sobie Ponitka.