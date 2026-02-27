Łotwa - Polska. Koszykówka. Gdzie i o której obejrzeć mecz el. MŚ? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Łotwa - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata koszykarzy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Łotwa - Polska. Gdzie i o której obejrzeć mecz koszykarzy? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski koszykarzy ma za sobą dwa mecze eliminacji mistrzostw świata 2027. "Biało-Czerwoni" jak na razie zmierzyli się z kolejno z Austrią (90:78) oraz Holandią (85:83) i w obu odnieśli zwycięstwa. Dzisiaj trzecie spotkanie ekipy Igora Milicicia, a tym razem jej rywalem będzie Łotwa.

Łotysze nie zaczęli tak dobrze eliminacji, jak Polacy. W pierwszym meczu ulegli Holandii 78:86, ale w kolejnym zdołali się "odkuć" i pokonali wysoko Austrię 86:68. Polska i Łotwa zagrały ze sobą po raz ostatni pięć lat temu. W towarzyskim spotkaniu po dogrywce 75:73 zwyciężyli "Biało-Czerwoni".

Na ostatnich mistrzostwach świata Łotysze dotarli aż do ćwierćfinału, podobnie jak Polacy w 2019 roku. Z kolei naszym koszykarzom na ostatnie mistrzostwa globu nie udało się zakwalifikować. Jeśli chodzi o ostatni Eurobasket to nasz zespół odpadł w nim dopiero w ćwierćfinale, a Łotysze w 1/8. Jak widać, obie reprezentacje w ostatnich latach prezentują zbliżony poziom, tak więc może nas czekać bardzo wyrównana konfrontacja.

Mecz Łotwa - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata koszykarzy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

