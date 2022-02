Przed spotkaniem, przy odegraniu hymnów państwowych, polscy koszykarze pod wodzą trenera Igora Milicicia zaprezentowali się z flagą Ukrainy. To gest wsparcia wobec rosyjskiej agresji militarnej na terytorium sąsiada Polski.

Estonia - Polska w kwalifikacjach do MŚ w koszykówce. Wynik 75:71

Pierwsza kwarta była niezwykle wyrównana, nikt nie wysunął się na prowadzenie wyższe aniżeli różnica jednego kosza. Nieznacznie, bo jednym punktem, prowadzili Estończycy. Gospodarze meczu potwierdzili swoją wyższość najmocniej w drugiej odsłonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kołtoń: Fiodor Smołow to jest dla mnie przykład niesamowitej odwagi cywilnej" WIDEO INTERIA.TV

Estonia osiągnęła w niej dwucyfrowe prowadzenie i utrzymała je na półmetku 47:36. W trzeciej kwarcie Estonia przeważała już nawet 14 punktami, ale pod jej koniec straciła inicjatywę. Polacy odrobili większość strat i przegrywali tylko 54:60.

Reklama

Czytaj także: Odważna decyzja polskiego klubu. Zawieszają grę w lidze, bo "są przeciw wojnie"

To był moment "Biało-Czerwonych" który po świetnej grze doprowadzili do remisu w końcówce 69:69 po celnej trójce Michała Sokołowskiego i 71:71 po rzucie za dwa punkty Aleksandra Balcerowskiego. Ostatecznie to Estonia zwyciężyła 75:71. To trzecia porażka biało-czerwonych w kwalifikacjach. W poniedziałek w Lublinie odbędzie się drugi mecz tych drużyn.