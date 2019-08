Koszykarze Oknoplast ruszają odkrywać Europę

Drużyna rocznika 2005 koszykarskiej grupy Oknoplast poznała rywali w europejskich rozgrywkach CE EYBL, gdzie wystąpi podczas sezonu 2019/2020. Trafiła do dziewięciozespołowej grupy B, a w stawce znalazły się kluby m in. z Turcji, Finlandii, Włoch i Hiszpanii.

Międzynarodowe puchary są dużym sportowym wydarzeniem i równocześnie szansą poznania szkół koszykarskich z różnych części Starego Kontynentu. To będzie świetne doświadczenie dla młodych zawodników, którym przyjdzie podjąć rywalizację w ramach cyklicznie organizowanych turniejów.

Grupę B, oprócz młodych adeptów basketu spod skrzydeł Oknoplast tworzą:

USK Praga (Czechy)

MBA Prievidza (Słowacja)

Next Step Academy Rapallo (Włochy)

Alcala Madryt (Hiszpania)

Suadiye Stambuł (Turcja)

U-BT Cluj Napoca (Rumunia)

HoNsU (Finlandia)

Inter Bratysława (Słowacja)

Pierwszy turniej rozegrany zostanie 28 listopada - 1 grudnia w Pradze. Następnie, w dniach 6-9 lutego wszyscy przyjadą do Krakowa, gdzie ekipa Oknoplast będzie pełnić rolę gospodarza.

Warto zaznaczyć, że w grupie A są dwaj inni przedstawiciele Polski, AZS UJK Kielce oraz BC Swiss Krono Żary.

- Rozgrywki w tak szerokim, europejskim gronie tworzą piękną szansę do tego, by podnosić swoje umiejętności i czerpać wiedzę od innych. Zetknięcie się z odmiennym stylem gry, językiem, pomysł na zaskoczenie przeciwników bardziej doświadczonych to elementy, które mają ogromne znaczenie dla własnego rozwoju. Chcę, by moi zawodnicy mierzyli się z największymi wyzwaniami. Oczywiście życzę powodzenia również pozostałym zespołom z Polski - podsumowuje trener Marcin Kękuś.