Koszykarze chcą sięgnąć po olimpijskie marzenia. "Magic touch" Sochana

Polska koszykówka jest na sporej fali wznoszącej. Dobra passa zaczęła się podczas kwalifikacji w 2019 r. podczas do mistrzostw świata w Chinach, gdy w 2019 Biało-Czerwoni zajęli wysokie ósme miejsce. Jeszcze lepiej było podczas EuroBasketu w 2022 r., gdy drużyna selekcjonera Igora Milicicia dotarła aż do półfinału (!) bijąc po drodze broniącą tytułu Słowenię, z Luką Donciciem w składzie. Bezpośrednia walka o kwalifikację na igrzyska to kolejny wielki krok dla polskiej koszykówki. Dziś Polacy zagrają z Bahamami, jutro z Finlandią. W sobotę półfinały, w niedzielę finał - do Paryża pojedzie zwycięzca zmagań w Walencji.

Reklama