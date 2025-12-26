Kadrowicz grał jak z nut. Trener nie mógł się go nachwalić

Kolejne show w wykonaniu Jarosława Zyskowskiego na parkietach ORLEN Basket Ligi. 33-latek w starciu z Energą Czarnymi Słupsk był nie do zatrzymania, notując aż 24 punkty (9/14 z gry) i 8 zbiórek. Słupscy obrońcy nie potrafili znaleźć na niego recepty. Reprezentant Polski zdobywał punkty na różne sposoby - wjazdy pod kosz, floatery i rzuty z dystansu. Pokazał pełen wachlarz swoich ofensywnych zagrań.

Polak często w tym meczu kierował gesty w stronę gdyńskich kibiców, którzy patrzyli na jego popisy z ogromną przyjemnością. Po kolejnych punktach "Zyzia" była ogromna wrzawa.

Zimnokrwisty Zyskowski

Zyskowski aż dziesięć punktów zdobył w ostatniej kwarcie. To wtedy ważyły się losy tego spotkania. 33-latek pokazał, że trener Mantas Cesnauskis i cała drużyna mogą na niego liczyć w kluczowych fragmentach. Doświadczony gracz w takich właśnie momentach czuje się najlepiej. Lubi grać pod presją.

- Jest osobą, która ma wyłączony tryb emocjonalny w trakcie spotkania. Jest zimnokrwisty, nigdy nie myśli o tym, co było wcześniej. Nawet jak mecz mu nie wyjdzie, to zawsze jest pewny swoich umiejętności. Wychodzi na parkiet i robi swoje - tak o koledze z drużyny mówi Kamil Łączyński. Obaj w przeszłości zdobywali mistrzostwo Polski w barwach Anwilu Włocławek.

Zyskowski w środowisku znany jest z tego, że nigdy się nie poddaje, nie ma momentów zawahania. Zawsze wierzy w swoje umiejętności, nawet gdy nie wyjdą mu pewne zagrania. Tak było w ostatnim meczu w Szczecinie. Arka przegrała, a Zyskowski zdobył tylko 2 punkty (1/5 z gry).

- Wiedziałem, że on zagra dobry mecz, bo był wkurzony po ostatnim spotkaniu w Szczecinie - uśmiecha się Mantas Cesnauskis.

Trener wychwala go pod niebiosa

Po raz kolejny Zyskowski udowodnił, że należy go brać na poważnie w rozmowach o najlepszym Polaku w lidze. Zyskowski - patrząc na jego doświadczenie, boiskowy spryt i łatwość zdobywania punktów - jest graczem, który znalazłby miejsce w składzie każdej drużyny w PLK.

"Każdy trener chciałby mieć takiego zawodnika" - mówi nam jeden z trenerów pracujących w ORLEN Basket Lidze.

AMW Arka Gdynia - Energa Czarni Słupsk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

O głos pytamy także trenera Mantasa Cesnauskisa, któremu latem bardzo zależało na tym, by mieć Zyskowskiego w swoich szeregach. Koszykarz - po trzyletnim pobycie w Sopocie - szukał nowego pracodawcy. Wylądował w Gdyni, czego nie żałuje. Ma tu dużą rolę, a zespół jest w tym momencie liderem rozgrywek.

- Zyskowski? Klasa sama w sobie. To jest jedna z gwiazd PLK. Ma ogromne IQ koszykarskie. Pod tym względem przewyższa zdecydowaną większość graczy w tej lidze. Wiem, że on mnie nie zawiedzie w kluczowych fragmentach. Mamy w drużynie kilku takich zawodników, którzy nie boją się wziąć na siebie odpowiedzialność w końcówkach meczów. Zyskowski jest w tym gronie. To wyjątkowy zawodnik - podkreśla Mantas Cesnauskis.

Zyskowski w tym sezonie notuje średnio 12.7 pkt i 4.2 zbiórki na mecz (12 występów). To jego najlepsze statystyki od lat. Lepsze miał tylko w sezonie 2019/2020, gdy był wybierany MVP rozgrywek (sezon przerwany przez pandemię koronawirusa).

Jarosław Zyskowski FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT Newspix.pl

Mecz AMW Arka Gdynia - Energa Czarni Słupsk FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT Newspix.pl