Kadra w rozsypce przed mistrzostwami Europy. "Musimy improwizować"

Kadra przyjmuje cios za ciosem. Najpierw długo taktyka była ustalana tak, by jak najmocniej wykorzystać cechy Sochana. Okazało się jednak, że 22-letni koszykarz San Antonio Spurs przegrał z kontuzją. To wielka strata, bo był szykowany właśnie do gry na pozycji nr 4.

- Na pewno byłoby dużą wartością dodaną do drużyny, ale niestety nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Część zagrywek była przygotowywana właśnie pod niego - przyznaje Michał Michalak, obrońca kadry. - Musimy się do tego dostosować i nasza gra się zmieni.

Kadra bez Sochana, Milicicia i z kolejnymi problemami

Długo była nadzieja, że na tę pozycję będzie nawet dwóch zawodników. Mógłby na niej grać bowiem rówieśnik Sochana - Igor Milicić junior. Ostatni sezon spędził w amerykańskiej lidze akademickiej NCAA, a od nowego jest już zawodnikiem NBA - Philadelphia 76ers. Tyle że w maju doznał kontuzji kolana. Przechodził rehabilitację, a z każdym dniem bez zgody na treningi jego szanse na wyjazd malały. W kuluarach było słychać, że właściwie nie ma już na to szans.

Milicić junior przyleciał jednak do Polski. Tu przeszedł szczegółowe badania. Okazało się, że reprezentacja nie może liczyć na tego zawodnika podczas tegorocznego Eurobasketu. - Chcieliśmy sprawdzić go na miejscu przez naszych fachowców. Badania wykazały, że nam nie pomoże w mistrzostwach. Wraca do Filadelfii dokończyć rehabilitację - przyznaje trener Milicić.

Milicić junior obejrzał w niedzielę spotkanie z Finlandią w Sosnowcu. Zobaczył m.in., ile znaczy gracz na pozycji nr 4. Markkanen był nie do zatrzymania dla Polaków - zdobył aż 42 punkty. - Bardzo mi przykro, że nie zagram w mistrzostwach. Szczególnie że są w Polsce, a taka okazja nie zdarza się często - podkreśla Milicić junior. - Uraz był poważny, zrobiłem zabieg już jakiś czas temu i przyjechałem zobaczyć, czy może będzie szansa zagrać. Przyszły wyniki badań mojego kolana i nie będę w stanie pomóc drużynie.

Cały rok na to czekałem, tak samo jak Jeremy i wiem, że jemu też było bardzo przykro. Podzielam jego uczucia.

Mimo porażki z Finlandią nie brakowało mu optymizmu. - Chciałbym, żebyśmy zrobili coś wielkiego w mistrzostwach i mam nadzieję, że im się uda, ale beze mnie. Stać ich na wszystko. Pokazaliśmy to wiele razy, choć byliśmy niedocenieni. W Europie wiedzą, że Polska jest bardzo dobrym zespołem, walczy z sercem. U siebie z pomocą kibiców będziemy mogli zajść bardzo daleko - twierdzi Milicić junior.

Kapitan reprezentacji Polski: To szansa dla innych zawodników

Jednak jego ojciec ma ogromną lukę w podstawowej piątce. Dodatkowo w meczu z Finlandią zabrakło Tomasza Gielo, kolejnego zawodnika z pozycji nr 4. W tym przypadku uraz ma być drobny. Selekcjoner sprawdzał w roli silnego skrzydłowego Michała Sokołowskiego, Aleksandra Balcerowskiego czy Przemysława Żołnierewicza. O ile Sokołowski w pierwszej kwarcie potrafił zatrzymać Markkanena, to potem było już tylko gorzej i Fin zakończył mecz z 42 punktami. Rywale Polaków podczas Eurobasketu będą doskonale wiedzieć, gdzie jest słaby punkt biało-czerwonych.

- Wszyscy po kolei troszeczkę próbowali, ale no wiadomo, że te ustawienia, jak gra się przeciwko Markkanenowi, ogromnemu gościowi, który straszy pod koszem i na obwodzie, nie zawsze wychodzą - przyznał rozgrywający Kamil Łączyński. - Znacie trenera Milicicia i wiecie, że podczas sparingów nie pokazujemy wszystkiego, co robimy podczas treningów, żeby nie ułatwiać rywalom. Właśnie na taką ewentualność, kiedy nie było Tomka Gielo, a na mistrzostwach nie będzie ani Jeremiego, ani Milicicia Juniora i na tej czwórce musimy improwizować.

Mateusz Ponitka, kapitan zespołu: - Nie ma Sochana, nie ma Milicicia, zawsze będzie coś. Nie można oczekiwać cudu, że wszyscy będą grali. Musimy reagować na boisku na to, co jest. Podczas Eurobasketu też mogą zdarzać się kontuzje i trzeba adaptować się do sytuacji. Nie patrzymy na to, kogo nie ma, bo to jest szansa dla innych zawodników pokazania się, że mogą być przydatni w zespole.

W czwartek Polaków równo tydzień przed mistrzostwami Europy czeka ostatni sparing. Na wyjeździe rozegrają rewanż z Finami (godz. 17:30, transmisja Polsat Sport).

