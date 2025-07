Naturalizowani koszykarze to nic nowego w europejskich reprezentacjach. Najczęściej to zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych. Ile znaczą dla drużyny, przekonała się choćby reprezentacja Polski w ostatnich kwalifikacjach . W meczu z Macedonią Północną najlepszy na boisku był TJ Shorts. Poprowadził rywali do wygranej 88:74.

24 lipca kadra rozpocznie przygotowania do mistrzostw Europy, ale żaden z nich nie dostał jeszcze polskiego paszportu. - Czekamy na ostateczne decyzje kancelarii prezydenta. Mam nadzieję, że do 15 lipca stosowne dokumenty ujrzą światło dzienne - twierdzi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki. - Jeśli chodzi o przygotowania, to i tak zaczynamy je 24 lipca. Więc jeśli będzie decyzja do tego czasu, to naturalizowany gracz będzie miał czas, by zgrać się z zespołem.