Jeremy Sochan swego czasu był podporą koszykarskiej reprezentacji Polski U-16, nie dziwiło więc, że w końcu otrzymał i powołanie do seniorskiej kadry. W niej zadebiutował dokładnie 21 lutego 2021 roku - zagrał wówczas przeciwko Rumunii w eliminacjach do EuroBasketu 2022.

Zdobył wówczas 18 pkt, ustępując pod tym względem jedynie Michałowi Michalakowi (24 "oczka"), co należy poczytać za niezły wyczyn, natomiast nawet nie to było najważniejsze - Sochan pobił rekord jako najmłodszy w historii debiutant w dorosłej drużynie narodowej, mając odrobinę ponad 17 lat i dziewięć miesięcy.

Jeremy Sochan o grze dla reprezentacji Polski: Myślę, że będzie taka okazja

"Dziękuję, że mi kibicujecie. Bardzo mnie to cieszy. Nawet wczoraj w Cleveland widziałem kibiców z Polski. Kocham Was i myślę, że będzie jeszcze fajniej!" - zwrócił się przede wszystkim koszykarz do swoich rodaków. Sochan to przy tym bardzo lubiany i ceniony przez trybuny zawodnik, o czym już kilkukrotnie sam zainteresowany się przekonywał.