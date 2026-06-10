- Oczywiście, że nie zadecydowały tu względy sportowe. Przecież wszyscy doskonale znamy klasę Jeremiego i wiemy, jak świetnym, nietuzinkowym koszykarzem jest. W tym momencie w jego życiu dzieje się bardzo dużo. My zaczynamy zgrupowanie już za niecałe dwa tygodnie, a Jeremy ma teraz na głowie niezwykle ważne sprawy w NBA: wielki finał, który bez dwóch zdań jest dla niego niesamowitym przeżyciem. Z drugiej strony, ten najbliższy czas i to, co wydarzy się po wygaśnięciu jego kontraktu z New York Knicks, to dla jego przyszłości absolutnie kluczowa i fundamentalna sprawa. Czekamy na Jeremiego, dajemy mu czas, żeby na spokojnie uporządkował wszystkie swoje zawodowe tematy. Być może pojawi się szansa, żeby dołączył do nas już na kolejnym zgrupowaniu. Jako federacja i sztab absolutnie wspieramy jego decyzję. Wiemy, o jaką stawkę gra w USA - mówi nam dyrektor sportowy.