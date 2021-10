Milicić rozpoczyna swoją przygodę z reprezentacją Polski. Już w listopadzie zespół pod jego wodzą rozpoczyna udział w kwalifikacjach do mistrzostw świata, które w 2023 roku zostaną rozegrane na Filipinach, w Japonii oraz Indonezji. Chorwat, posiadający też polskie obywatelstwo, w swoich pierwszych powołaniach uwzględnił 24 zawodników.



Pierwsze spotkanie pod batutą Milicicia "Biało-Czerwoni" rozegrają 25 listopada w Izraelu, natomiast trzy dni później w Lublinie podejmą silną reprezentację Niemiec. Trener zapowiadał, że zamierza nieco przewietrzyć drużynę i dać szansę młodym koszykarzom, na których w przyszłości chciałby budować swój zespół.



- Chcemy sukcesywnie wprowadzać młodych zawodników do kadry i sprawdzać ich umiejętności. Myślę, że to jest jedyny, odpowiedzialny wybór, który da nam możliwość osiągnięcia czegoś wielkiego w przyszłości - mówimy o perspektywie dwóch, trzech lat. Musimy jednak działać już teraz, aby ta przyszłość była kolorowa - powiedział Milicić cytowany przez oficjalną stronę związku.





Szeroka kadra reprezentacji Polski:

Rozgrywający



Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Andrzej Mazurczak, Enea Zastal BC Zielona Góra

Marcel Ponitka, Parma-Parimatch Perm (Rosja)

Jakub Schenk, King Szczecin

Mateusz Szlachetka, Trefl Sopot



Rzucający



Jakub Garbacz, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Jakub Karolak, WKS Śląsk Wrocław

Michał Kolenda, Trefl Sopot

Michał Michalak, EWE Baskets Oldenburg (Niemcy)

Dominik Wilczek, Asseco Arka Gdynia



Niscy skrzydłowi



Igor Milicić jr., University of Virginia (USA)

Jakub Nizioł, Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

Mateusz Ponitka, Zenit St. Petersburg (Rosja)

Michał Sokołowski, Nutribullet Treviso Basket (Włochy)

Mathieu Wojciechowski, ESSM Le Portel (Francja)

Silni skrzydłowi



Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Tomasz Gielo, s.Oliver Würzburg (Niemcy)

Grzegorz Kulka, Legia Warszawa

Jeremy Sochan, Baylor University (USA)

Jarosław Zyskowski, Enea Zastal BC Zielona Góra



Środkowi



Aleksander Balcerowski, BC Mega Basket Belgrad (Serbia)

Adrian Bogucki, Asseco Arka Gdynia

Dominik Olejniczak, BCM Gravelines Dunkierka (Francja)

Mikołaj Witliński, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk



KK