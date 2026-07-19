Hiszpanie piszą wprost: Barcelona bierze Polaka!

Karol Wasiek

Karol Wasiek

Kolejny Polak w Barcelonie? Tak, to bardzo możliwe. Hiszpańskie media donoszą, że Aleksander Balcerowski jest o krok od transferu. Klub z Katalonii za reprezentanta Polski ma zapłacić aż 800 tys. euro!

Aleksander Balcerowski
Aleksander BalcerowskiAntoni Dec/ArenaAkcjiGetty Images

Sergi Pérez z "Mundo Deportivo" informuje, że kolejnym transferem koszykarskiej Barcelony ma być Aleksander Balcerowski, etatowy reprezentant Polski, który ma za sobą udany sezon w ekipie Unicaja Malaga. Środkowy (219 cm) notował średnio 10.6 pkt na mecz w rozgrywkach ligi ACB, a także 8.8 pkt w Basketball Champions League (zespół zajął 3. miejsce).

Transfer Olka Balcerowskiego do Barcelony ma stać się faktem. Unicaja i kataloński klub porozumiały się w sprawie odejścia polskiego zawodnika
czytamy w tekście w serwisie Diario Sur.

Negocjacje między stronami rozpoczęły się kilka dni temu i potoczyły się wręcz błyskawicznie. Klub z Malagi wystawił Olka Balcerowskiego na rynek. Taka decyzja zapadła po ocenie jego nierównej formy w sezonie i wysokości jego kontraktu (jeden z najwyższych w drużynie).

Co prawda nie zamierzano wymuszać jego odejścia, ale klub był otwarty na oferty. Barcelona była zainteresowana, dlatego też warunki transferu szybko dogadano. Teraz pozostaje już tylko formalność w postaci podpisu pod umową. Polak ma związać się z ekipą "Dumy Katalonii" na kolejne sezony.

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Karol Wasiek
Karol Wasiek

Barcelonie zależy na tym transferze, bo Moses Wright, który był pierwszym wyborem na pozycji środkowego, zerwał zawarte na piśmie porozumienie jeszcze przed oficjalną prezentacją i ostatecznie podpisał umowę z Armani Mediolan. Koszykarz wpłacił dużą sumę zawartą w umowie klauzuli wyjścia. Barcelona ma te pieniądze przeznaczyć na transfer Balcerowskiego. Hiszpańskie media piszą o kwocie w wysokości około 800 tys. euro.

Warto też dodać, że Balcerowski ma status gracza miejscowego (cupo) w Hiszpanii, co jest istotnym elementem przy konstruowaniu składów w lidze ACB.

Polak, który wychowywał się w akademii Gran Canarii, zadebiutował w lidze hiszpańskiej w sezonie 2017/2018. Balcerowski ma za sobą osiem rozegranych sezonów w najlepszej lidze w Europie. Latem 2023 roku koszykarz przeniósł się do Panathinaikosu i zdobył z tym zespołem Euroligę. Nie odgrywał w nim jednak dużej roli, dlatego po roku zdecydował się na powrót do Hiszpanii.

Grupa polskich siatkarzy ubranych w czerwone stroje reprezentacyjne stoi razem podczas oficjalnej ceremonii przed meczem, jeden z zawodników ma rękę położoną na sercu.
Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Michał Sokołowski, Aleksander Balcerowski, Andrzej PlutaADRIAN SLAZOK/REPORTEREast News
Koszykarz reprezentacji Polski skupiony podczas wykonywania rzutu wolnego na tle tablicy i zegara meczowego.
Aleksander BalcerowskiBartlomiej BodzekEast News
Koszykarz drużyny narodowej Polski w czerwonym stroju przygotowuje się do wykonania rzutu wolnego, w tle widoczny drugi zawodnik w podobnym stroju oraz rozmyta publiczność.
Mateusz PonitkaMichal Dubiel/REPORTEREast News


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