Sergi Pérez z "Mundo Deportivo" informuje, że kolejnym transferem koszykarskiej Barcelony ma być Aleksander Balcerowski, etatowy reprezentant Polski, który ma za sobą udany sezon w ekipie Unicaja Malaga. Środkowy (219 cm) notował średnio 10.6 pkt na mecz w rozgrywkach ligi ACB, a także 8.8 pkt w Basketball Champions League (zespół zajął 3. miejsce).

Transfer Olka Balcerowskiego do Barcelony ma stać się faktem. Unicaja i kataloński klub porozumiały się w sprawie odejścia polskiego zawodnika

Negocjacje między stronami rozpoczęły się kilka dni temu i potoczyły się wręcz błyskawicznie. Klub z Malagi wystawił Olka Balcerowskiego na rynek. Taka decyzja zapadła po ocenie jego nierównej formy w sezonie i wysokości jego kontraktu (jeden z najwyższych w drużynie).

Co prawda nie zamierzano wymuszać jego odejścia, ale klub był otwarty na oferty. Barcelona była zainteresowana, dlatego też warunki transferu szybko dogadano. Teraz pozostaje już tylko formalność w postaci podpisu pod umową. Polak ma związać się z ekipą "Dumy Katalonii" na kolejne sezony.

Barcelonie zależy na tym transferze, bo Moses Wright, który był pierwszym wyborem na pozycji środkowego, zerwał zawarte na piśmie porozumienie jeszcze przed oficjalną prezentacją i ostatecznie podpisał umowę z Armani Mediolan. Koszykarz wpłacił dużą sumę zawartą w umowie klauzuli wyjścia. Barcelona ma te pieniądze przeznaczyć na transfer Balcerowskiego. Hiszpańskie media piszą o kwocie w wysokości około 800 tys. euro.

Warto też dodać, że Balcerowski ma status gracza miejscowego (cupo) w Hiszpanii, co jest istotnym elementem przy konstruowaniu składów w lidze ACB.

Polak, który wychowywał się w akademii Gran Canarii, zadebiutował w lidze hiszpańskiej w sezonie 2017/2018. Balcerowski ma za sobą osiem rozegranych sezonów w najlepszej lidze w Europie. Latem 2023 roku koszykarz przeniósł się do Panathinaikosu i zdobył z tym zespołem Euroligę. Nie odgrywał w nim jednak dużej roli, dlatego po roku zdecydował się na powrót do Hiszpanii.

Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Michał Sokołowski, Aleksander Balcerowski, Andrzej Pluta ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News

Aleksander Balcerowski Bartlomiej Bodzek East News

Mateusz Ponitka Michal Dubiel/REPORTER East News





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