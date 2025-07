Andrzej Klemba, Interia: Niemal wszystkie bilety na mecze reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy zostały sprzedane. Kultowy Spodek się okazuje za mały na zainteresowanie?

Grzegorz Bachański: - Rzeczywiście świetnie poszła sprzedaż biletów. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Czy sprzedalibyśmy więcej biletów? Być może. To trudno zawsze przewidzieć, ale oczywiście bardzo cieszymy się z tego, że gra reprezentacji wzbudza tak duże zainteresowanie.

Chyba nie tylko kadry, bo kibice liczą na przyjazd kilku gwiazd NBA na czele z Luka Donciciem i Victorem Wembanyamą.

- To też jest ważne, bo oczywiście mówimy o reprezentacji Polski, ale trzeba przypomnieć, że tutaj przyjedzie multum znakomitych koszykarzy, którzy grają na co dzień w najlepszej lidze, czyli w NBA, a także w drużynach występujących w Eurolidze. Izrael, Francja i Słowenia mają takich graczy, ale nie lekceważyłbym pozostałych zespołów z naszej grupy - Belgii czy Islandii. Te wszystkie pięć drużyn to są bardzo dobre zespoły. Dlatego myślę, że nie tylko podczas meczów reprezentacji Polski hala też będzie w sporej części zajęta. Z tego co słyszymy Luka Doncić od jakiegoś czasu już mocno pracuje indywidualnie i porozumiał się ze Słoweńskim Związkiem Koszykówki. Jeżeli więc nie wydarzy się coś nie do przewidzenia, to zagra w Katowicach. Będą też wybitni Francuzi, ale nie wiadomo do końca co z Wembanyamą.

Jeremy Sochan też na pewno zagra w reprezentacji Polski podczas mistrzostw Europy?

- Tak. Mamy potwierdzenie i na 99 procent Jeremy Sochan będzie na zgrupowaniu już od pierwszych dni. Zaczynamy 24 lipca od przygotowań w Krakowie i Jeremy zaanonsował swój przyjazd.

Wspomniał pan o tym, że Doncić porozumiał się z krajowym związkiem i przypomniało mi się, że kiedyś Marcin Gortat bardzo potrzebował ubezpieczenia, by wziąć udział w Eurobaskecie. Z Sochanem nie ma takich problemów?

- Nie ma. O ile pamiętam wtedy, to była sprawa lokautu i wszyscy gracze NBA, którzy grali dla reprezentacji europejskich, mieli problem z ubezpieczeniem. Jeśli o to chodzi, to zarówno ze strony naszego związku i federacji FIBA wszystko jest dopięte na ostatni guzik, również pod kątem zawodników NBA i wszystkich naszych kadrowiczów.

Kiedy poznamy ten ostateczny skład kadry na Eurobasket?

- To oczywiście decyzja trenera. W tej chwili jest ogłoszona szeroka kadra. A ostateczny skład myślę, że poznamy około dwa tygodnie przed mistrzostwami.

Polska jest jednym z gospodarzy mistrzostw Europy. Coś panu spędza sen z powiek?

- Emocje udzielają się przede wszystkim zawodnikom i trenerom, czyli tym, którzy bezpośrednio za ten wynik odpowiadają. Jeśli chodzi o ludzi, którzy pracują przy Eurobaskecie, to ważny jest spokój. Problemy rozwiązujemy, żeby drużyna miała jak najlepsze przygotowania.

Premie za ewentualny medal zostały już ustalone?

- O tym nie rozmawialiśmy, ale jest jeszcze na to czas. Mamy przygotowane propozycje i musimy je z trenerem Miliciciem przedyskutować. Dyrektor kadry Łukasz Koszarek przez wiele lat grał w reprezentacji i wie, że nigdy z tym nie było problemów. Zresztą myślę, że dla tej grupy zawodników sprawy finansowe nie są wbrew pozorom najważniejsze.

Co jest planem minimum na Eurobasket, poniżej którego reprezentacja nie ma prawa zejść?

- Chcielibyśmy przede wszystkim wyjść z grupy. Jeżeli tego kadra nie zrobi, to będzie to zawód. Cel jest taki, żeby jak najlepiej zaprezentować w grupie i z jak najwyższej pozycji awansować do fazy pucharowej.

Jeśli posłużyć się rankingiem FIBA, reprezentacja Polski powinna zająć trzecie miejsce w grupie…

- Ranking to trochę teoria. Wyciąganie wniosków na bazie wygranych czy przegranych sparingów jest zawodne. Trzy lata temu podczas przygotowań do mistrzostw Europy nie szło nam najlepiej, a ostatecznie skończyło się historycznym czwartym miejscem. Przygotowania są absolutnie ważne, ale liczy się to, jak zagramy w docelowej imprezie.

Jako gospodarz Polska miała pewny udział w mistrzostwach, ale brała udział w eliminacjach. Pięć porażek w sześciu meczach - jest się czym przejmować?

- Zdecydowanie nam nie szło. Format eliminacji nie jest może dobrze przemyślany dla zespołów, które są gospodarzami. Grają w nich, choć nie muszą walczyć o kwalifikację. Jednak takie rozwiązanie w Europie jest przyjęte i nie narzekamy, a trener Milicić mógł sprawdzić wielu zawodników pod kątem przydatności do kadry. Oczywiście wyniki nie były dobre, ale w tego typu meczach wygrana nie jest priorytetem. Najważniejsze jest to, że sztab szkoleniowy mógł dokonać szerokiej oceny kadrowiczów.

