Groźny upadek polskiego koszykarza. Niepokojące słowa. "Dostałem ataku paniki"

Kilka chwil później Polacy, mimo braku Balcerowskiego, który nie był już w stanie wznowić gry, wygrali 76:72 i zapewnili sobie zwycięstwo w całym turnieju , a także awans do właściwych olimpijskich zawodów kwalifikacyjnych. Nie był to koniec dobrych wiadomości - center w końcu doszedł do siebie na tyle, że nie tylko dołączył do kolegów, ale jeszcze zdecydował się udzielić krótkiego wywiadu TVP Sport.

Strasznie mocno upadłem na kość ogonową. Gorzej było jednak z głową, bo dostałem ostrego ataku paniki. Nie mogłem złapać oddechu, widziałem przed oczami tę akcję. Pewnie będzie boleć jeszcze długo, bo zbicie jest naprawdę mocne. Czasem odcina mi nogę, ale próbuję to rozchodzić. Cieszę się, że chłopaki dowieźli wygraną do końca. Na ławce nie wiedziałem, co się dzieje, ale teraz jest już ok

Balcerowski przyznał również, że nie może przeboleć faktu, że w całej feralnej akcji piłka nie wpadła do kosza. Alley-oop mógłby rzeczywiście być szczególnie efektowny i pamiętany przez kibiców jeszcze długo. - Jakby to wpadło... Nie przeżyję tego co do końca życia. Mogłem już bardziej zbić tę kość, byleby to wpadło - powiedział półżartem Balcerowski.