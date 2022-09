Gortat wskazał nieoczywistego bohatera Polaków. "Największy hustler"

Chociaż na ten turniej reprezentacja Polski jechała ze sporymi obawami, bo ostatnie lata, właściwie od ostatnich mistrzostw świata, były dla nas nieudane. Jednak "Biało-Czerwoni" pokazali, że skreślono ich zbyt wcześnie i po awansie z grupy pokonali w 1/8 finału Ukrainę, a następnie sensacyjnie wyeliminowali Słowenię z wielkim Luką Donciciem i awansowali do strefy medalowej.

Tam jednak nie sprostaliśmy najpierw Francji, a następnie, w meczu o trzecie miejsce, reprezentacji Niemiec, ale i tak był to wynik zdecydowanie ponad to, czego mogliśmy oczekiwać. Docenił to również zawodnik, który osiągnął największe sukcesy w NBA, spośród wszystkich Polaków, czyli Marcin Gortat. I przy okazji wskazał dość nieoczywistego bohatera naszej kadry.

Reklama

Czytaj także: Polacy finiszują tuż za podium

"I tak wielkie brawa za cały turniej. Kawał dobrej roboty. W takich meczach jak dzisiaj trzeba wszystkich... liderów, zadaniowców i zmienników. Niemcy maja mocna ekipę z zawodnikami na dobrym poziomie w NBA. Dla mnie największym hustlerem (cwaniak, kozak - red.) tego turnieju był Michal Sokołowski" - napisał na Twitterze Gortat.

Dobra gra Polaków na tym EuroBaskecie sprawiła, że znów wróciła moda na koszykówkę nad Wisłą. Za trzy lata będziemy gościć w naszym kraju kolejną edycję tej imprezy i warto zrobić wszystko, co tylko się da, by podtrzymać to zainteresowanie. I wychować następców Mateusza Ponitki, Michała Sokołowskiego i rzecz jasna Marcina Gortata.