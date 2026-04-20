Konflikt trwa od lat i miał już kilka odsłon. Gortat m. in. bagatelizował wygraną Polski z gospodarzami mistrzostw świata Chinami w 2019 roku. Trzy lata później podczas konferencji Ponitka wypomniał, że Gortat podczas mistrzostw Europy w 2013 roku zabronił rozmów z polskimi dziennikarzami, a dwa lat wcześniej nie przyjechał na Eurobasket, bo nie miał ubezpieczenia. Przez lata nie brakowało wbijania szpilek z obu stron.

Podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy Polacy byli jedną z niespodzianek. Dotarli aż do ćwierćfinału. - Pokazaliśmy charakter. To nasz wielki atut. Zarzucano nam brak talentu. Zarzucało nam się wiele rzeczy. Jest wielu ekspertów. Zwłaszcza jeden taki bardzo znany. Zobaczymy, co dziś powie - robił aluzję do Gortata Ponitka.

Wtedy jednak były koszykarz NBA rzeczywiście zaczął chwalić reprezentację Polski, w tym także Ponitkę. Mało tego, wyciągnął do niego dłoń i we wrześniu ubiegłego roku mówił: - Ja bym chciał serdecznie zaprosić Mateusza Ponitkę do mnie na wielki mecz Gortat Team kontra NATO w czerwcu. Jeżeli Mateusz masz wolne, serdecznie zapraszam. Mało tego, jeżeli chcesz wziąć jakiegoś zawodnika ze sobą, to zapraszam.

Tyle że Ponitka nie odpowiedział na to zaproszenie. A podczas jednego z wywiadów stwierdził. - Wysłał mi [Gortat] wiadomość. Podziękowałem mu za zaproszenie. Niestety nie jestem w stanie z niego skorzystać. Albo będę dogrywał sezon, albo będę się przygotowywał na kolejne okienko z reprezentacją Polski pod koniec czerwca - stwierdził i dodał: - Nagle Gortat zaprasza mnie łaskawie na swój mecz. Ja też wrażenie odnoszę, że to jest próba ocieplenia swojego wizerunku, a ja musiałem wziąć odpowiedzialność za swoje wybory w przeszłości i raczej nie powinienem się w to angażować.

Wygląda więc na to, że końca konfliktu nie ma, choć Gortat ma inne zdanie. Spytaliśmy go o to po konferencji, na której promował czerwcowy mecz w Łodzi. - A my chyba podaliśmy sobie już rękę na zgodę, chyba sprawy są wyjaśnione i Mateusz ma zaproszenie na mecz. Jeżeli jest gotowy i czasowo mu się to zepnie, to czekamy na niego.

Gortat kolejny raz też docenił reprezentację Polski, która świetnie spisuje się w eliminacjach do mistrzostw Europy. Wygrała wszystkie cztery mecze i jest już pewna awansu do drugiej fazy kwalifikacji.

- Naturalizowani Amerykanie ciągną reprezentację w tym momencie i to jest coś, co jest decydujące. Loyda możliwości już znaliśmy, a Harding też dosyć dobrze sobie radzi. Razem z Mateuszem Ponitką nadają ton kadrze - uważa Gortat. - Do tego są nowi zawodnicy jak Urbański czy Szumert. Fajnie się prezentują i jakąś przyszłością reprezentacji na pewno są.

Marcin Gortat ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News

Mateusz Ponitka podczas Eurobasketu 2025 MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

