Fatalne informacje zza oceanu. Koniec "amerykańskiego snu" Polaka. Był już o krok od życiowej szansy

Marcin Gortat zagrał ostatni mecz na parkietach NBA w roku 2019. Przez kolejne 3 lata w największej koszykarskiej lidze świata nie mogliśmy uświadczyć żadnego reprezentanta kraju nad Wisłą. Sytuacja zmieniła się, kiedy w roku 2022 San Antonio Spurs zdecydowali się sięgnąć po Jeremy'ego Sochana, który w NBA Drafcie wybrany został z bardzo wysokim 9. numerem.

Od trzech lat "JJ" jest więc jedynym Polakiem, który prezentuje swoje nieprzeciętne umiejętności na poziomie NBA. W amerykańskiej lidze znajduje się również Brandin Podziemski (Golden State Warriors), który jako Amerykanin z polskimi korzeniami swego czasu deklarował zainteresowanie możliwością występów w "Biało-czerwonych" barwach. Obecnie jednak temat jego zmiany obywatelstwa całkowicie ucichł.

W ostatnich miesiącach pojawiła się jednak kolejna nadzieja na aż dwóch Polaków w NBA, co pierwszy i ostatni raz miało miejsce, kiedy w lidze występowali jeszcze Cezary Trybański oraz Maciej Lampe (2003-2006). Tuż po zakończeniu tegorocznego NBA Draftu Philadelphia 76ers zdecydowała się bowiem podpisać niegwarantowany kontrakt z Igorem Miliciciem Juniorem, który wcześniej toczył swoje zmagania w akademickiej lidze NCAA. Tym samym syn trenera naszej "KoszKadry" otrzymał szansę na walkę o swoje "5 minut" w największej amerykańskiej lidze koszykówki. Milicić zdążył nawet zapozować w koszulce swojej nowej drużyny podczas oficjalnego media day. Niestety rozbudzone nadzieje koszykarskiej części Polski szybko legły w gruzach.

Koniec marzeń Igora Milicia Juniora. Klub podjął brutalną decyzję

Na kilka tygodni przed startem zmagań NBA rzecznik prasowy drużyny z Pensylwanii Kyle Neubeck przekazał, że szefostwo Philadelphii 76ers podjęło decyzję o rozwiązaniu umowy z Igorem Miliciem Juniorem.

Na tę decyzję wpłynęło kilka czynników. Głównym z nich była kontuzja kolana, która uniemożliwiała zawodnikowi występ na tegorocznym EuroBaskecie oraz trenowanie z amerykańskim zespołem. Brak wyboru w Drafcie również w większości przypadków mocno komplikuje walkę o gwarantowaną umowę z gigantem NBA, a niestety właśnie taka sytuacja spotkała Igora Milicicia Juniora.

Co dalej z karierą 23-letniego reprezentanta Polski? Wielu zawodników w podobnej sytuacji trafia do G-League, gdzie na co dzień grają drużyny powiązane z konkretnymi franczyzami z NBA. To właśnie tam "niechciani" przez kluby NBA koszykarze wciąż mają szansę walczyć o największe życiowe marzenie, jakim jest występ na parkietach najlepszej koszykarskiej ligi świata. Zdaniem redaktora portalu "Sixerswire" Ky'a Carlina prawdopodobnie właśnie taki los może czekać teraz Igora Milicia Juniora, jeśli oczywiście Philadelphii 76ers zapewniła mu miejsce w swojej satelickiej drużynie Delaware Blue Coats. W przypadku otrzymania angażu w tym zespole, "76ers" w każdym momencie będą mieli możliwość "powołania" polskiego skrzydłowego, jeśli ten wykaże się odpowiednim poziomem gry.

