Trener reprezentacji Polski Mike Taylor powołał 24-osobową kadrę koszykarzy przed decydującymi spotkaniami kwalifikacji mistrzostw świata z Chorwacją na wyjeździe 22 lutego i Holandią w Gdańsku 25 lutego. Turniej finałowy odbędzie się w 2019 roku w Chinach.

Zdjęcie Reprezentacja Polski /Wojciech Figurski /Newspix Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Te dziennikarki sportowe zniewalają urodą. Wideo INTERIA.TV

"Przygotowując się do kluczowych dla nas meczów, wybraliśmy 24-osobowy skład. Jest to połączenie naszego rdzenia, czyli tych koszykarzy, których gra dała nam świetną pozycję wyjściową przed dwoma najbliższymi meczami oraz zawodników, co do których mamy pewność, że wyrażają gotowość, by czekać na swoją szansę i pomóc kadrze. Ostatnie mecze pokazały, że obrana przez nas droga jest właściwa, bo i ludzie dobrani do realizacji naszych celów są właściwi. Mam na myśli i moich zawodników i mój sztab. Wszyscy ci ludzie mają w sercach wielkie pragnienie awansu na mistrzostwa świata i to jest nasz cel" - powiedział Taylor, cytowany przez stronę Polskiego Związku Koszykówki.



Zgrupowanie kadry rozpocznie się 18 lutego od przygotowań w Warszawie. Do awansu biało-czerwoni potrzebują jednego zwycięstwa w tych dwóch meczach.



Do MŚ zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów).



Szeroki skład reprezentacji Polski koszykarzy na mecze el. MŚ z Chorwacją i Holandią: