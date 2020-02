- Teraz jest dobry czas, żeby się odkuć. Pojedziemy do Hiszpanii bez presji i mam nadzieję, że powalczymy tam o niespodziankę - powiedział kapitan reprezentacji polskich koszykarzy Łukasz Koszarek przed niedzielnym meczem z mistrzami świata w eliminacjach mistrzostw Europy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Prezes PZKosz Radosław Piesiewicz dla Interii: To nie koszykarze będą decydować o sprawach organizacyjnych reprezentacji. Wideo TV Interia

"Biało-Czerwoni" zaczęli kwalifikacje od czwartkowej porażki z Izraelem w Gliwicach 71:75. Na widowni zasiadło ponad 12 tysięcy ludzi.

Reklama

"Oni byli cierpliwi w ataku, nam zabrakło tego w defensywie. Szkoda, bo widowisko było fajne, przyszło bardzo dużo kibiców. Mieliśmy bardzo słabą końcówkę pierwszej kwarty, straciliśmy przewagę, graliśmy nerwowo" - dodał.

Przyznał, że gra ekipy trenera Mike’a Taylora "falowała"

"Na pewno trochę rzeczy jest do poprawy. A to dochodziliśmy, a to traciliśmy prowadzenie. Fakt, że mieliśmy tylko dwa, trzy dni przygotowań przed spotkaniem to małe wytłumaczenie" - zaznaczył.

W niedzielę Polacy zagrają w Saragossie z Hiszpanami.

"Teraz jest dobry czas, żeby się odkuć. Pojedziemy tam bez presji i mam nadzieję, że powalczymy o niespodziankę" - powiedział Łukasz Koszarek.

Zdaniem Damiana Kuliga, o porażce zadecydowała przede wszystkim słaba skuteczność przy rzutach spod kosza.

"Mogę powiedzieć o sobie, że piłka nie chciała wpaść. Zabrakło detali, wykończenia akcji, by przechylić losy meczu na swoją korzyść. Ale gramy dalej. Mamy nadzieję, że na koniec kwalifikacji będziemy się cieszyć z awansu. W niedzielę łatwo na pewno nie będzie. Pojedziemy by walczyć, zrobimy wszystko, żeby wygrać" - stwierdził.

Adam Hrycaniuk zauważył, że cztery punkty straty do Izraela są na pewno do odrobienia w rewanżu.

"Trzeba jednak poprawić parę elementów, szczególnie w obronie. Teraz musimy się w miarę szybko zregenerować, pozbierać, podnieść psychicznie, pojechać do Hiszpanii i powalczyć o zwycięstwo" - powiedział.

Autor: Piotr Girczys





Zdjęcie Łukasz Koszarek w meczu z Izraelem / Andrzej Grygiel / PAP