Trener reprezentacji Polski, Mike Taylor, wybrał 13 zawodników, którzy wezmą udział w meczach kwalifikacyjnych do EuroBasketu 2022 z Rumunią i Izraelem, które 28 i 30 listopada zostaną rozegrane w hiszpańskiej Walencji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dzieci grały w koszykówkę na całkowicie zalanym boisku. Wideo © 2020 Associated Press

"Skład na “bańkę" w Walencji złożony jest z graczy, którzy znają nasz system, mają w nim spore doświadczenie. Nie mogę się już doczekać wyzwań, które są przed nami, czyli meczów z Rumunią i Izraelem. W najbliższych dniach będziemy ciężko pracować, aby na parkiecie zagrać najlepiej jak potrafimy" - mówi Mike Taylor na oficjalnej stronie PZKosz.

Reklama

"A.J. Slaughter wybrał spokojny, wolny powrót do koszykówki po problemach zdrowotnych, z którymi mierzył się w ostatnich miesiącach. Szanujemy jego decyzję i wspieramy go" - dodał trener Taylor.



W poniedziałek o 13.50 kadrę czeka bezpośredni lot do Walencji. Pierwszy trening w Hiszpanii zaplanowany jest na wtorek rano.



"W Energa Basket Lidze rozegrano już 14 kolejek. W polskiej lidze świetnie poradzono sobie ze wszystkimi przeciwnościami oraz niepewnościami związanymi z koronawirusem. Zawodnicy są w formie meczowej, a to będzie nasza przewaga w najbliższych starciach z Rumunią i Izraelem - podkreśla trener Taylor.



FIBA zmieniła organizację kwalifikacji do mistrzostw Europy w "okienkach", które zaplanowane były na listopad 2020 r. i luty 2021 r. Mecze w obu okienkach będą rozgrywane w “bańkach" (zamkniętych turniejach), zamiast tradycyjnej formuły spotkań u siebie i na wyjeździe.



Pierwszy turniej z udziałem reprezentacji Polski zostanie zorganizowany od 23 listopada do 1 grudnia w Walencji (Hiszpania). Kadra trenera Mike’a Taylora rozegra w tym czasie dwa spotkania - 28 listopada z Rumunią i 30 listopada z Izraelem. Transmisje meczów w TVP Sport.



EuroBasket 2022 zostanie rozegrany od 1 do 18 września 2022 r. w czterech krajach: Czechach, Gruzji, Włoszech i Niemczech.



Skład reprezentacji Polski na mecze w Walencji:

Rozgrywający:



Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

Łukasz Koszarek, Zastal Enea BC Zielona Góra

Kamil Łączyński, Pszczółka Start Lublin



Rzucający:



Karol Gruszecki, Trefl Sopot

Michał Michalak, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Mateusz Ponitka, Zenit St. Petersburg (Rosja)



Niscy skrzydłowi:



Michał Sokołowski, Treviso Basket (Włochy)

Jarosław Zyskowski, RETAbet Bilbao Basket (Hiszpania)



Silni skrzydłowi:



Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

Tomasz Gielo, MoraBanc Andorra (Hiszpania)



Środkowi:



Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

Damian Kulig, Polski Cukier Toruń

Dominik Olejniczak, Trefl Sopot