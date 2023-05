Dreszczowiec Polaków na MŚ. Sytuacja "Biało-Czerwonych" jest dramatyczna

MŚ w koszykówce 3x3. Izrael - Polska: Przebieg meczu

Potem szala zwycięstwa przechyliła się lekko na korzyść rywali, natomiast współzawodnictwo zrobiło się niezwykle "ciasne" - nie można było rzec, by któraś ze stron doszła do dominacji pod koszem. Niemal dokładnie na trzy minuty przed końcową syreną świetnym zagraniem popisał się Rduch - jego rzut z dystansu gładko wylądował w koszu i wzbudził żywiołową reakcję trybun.

Niestety na 45 sekund przed końcem starcia Ben Altit otrzymał szansę na to, by zwiększyć posiadanie Izraela z 19 do 21 pkt - co oznaczało automatyczny koniec meczu. Altit był bezwzględny - skończyło się więc 21-19 dla graczy z Bliskiego Wschodu i tym samym sytuacja "Biało-Czerwonych" stała się bardzo trudna.