Koszykarska reprezentacja Polski nie ma ostatnio za sobą najfortunniejszych występów - w zmaganiach kwalifikacyjnych do mistrzostw Europy przegrała ona najpierw z Litwą 64:83, a następnie sensacyjnie uległa na własnym terenie Macedonii Północnej 71:96 .

"Biało-Czerwoni" na szczęście do całych eliminacji podchodzą pro forma, bo jako współgospodarze EuroBasketu 2025 mają zapewniony udział w turnieju. Niemniej na samym czempionacie należałoby zaprezentować się jak najlepiej, a do tego wszystkiego jeszcze wcześniej kadrę czekać będzie walka o udział w IO 2024 w Paryżu. Powróciły tu więc pytania o dwa możliwe wzmocnienia drużyny w postaci Jeremy'ego Sochana i Brandina Podziemskiego...

Przedstawiciele PZKosz ruszają do USA. Sochan i Podziemski znowu "na celowniku"

Jak poinformował ostatnio Łukasz Cegliński, redaktor naczelny Sport.pl, w sprawie obu panów już niebawem wyruszy do USA delegacja PZKosz, w składzie której znajdą się pełniący m.in. rolę dyrektora reprezentacji Łukasz Koszarek oraz Rafał Juć, współpracujący z polską federacją skaut Denver Nuggets.

Każde z nich będzie nie tylko okazją na przyjrzenie się grze Podziemskiego, ale i sposobnością do rozmów z otoczeniem gracza (przede wszystkim jego agentem Billem Duffym), a być może i samym sportowcem. Kwestia "Podza" jest o tyle skomplikowana, że choć ten nawet ostatnio deklarował kolejny raz chęć przyodziania biało-czerwonych barw, to wciąż nie posiada on polskiego paszportu, a większe zainteresowanie nim może wykazać też niebawem drużyna narodowa USA.