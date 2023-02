Czy Sochan zagra znów dla Polski? Selekcjoner dał jednoznaczną odpowiedź!

Reprezentacja Polski w koszykówce już niebawem, po kilku miesiącach przerwy, powróci do zmagań w eliminacjach do EuroBasketu 2025. Choć dla "Biało-Czerwonych" jest to zadanie pro forma, bo jako współgospodarze turnieju nie muszą obawiać się o udział w nim, to ich spotkania niezmiennie cieszą się zainteresowaniem kibiców.