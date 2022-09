Bartosz Kurek w minioną niedzielę poprowadził siatkarzy po wicemistrzostwo świata. Teraz mocno trzyma kciuki za ekipę koszykarzy, w której równie dzielnie z roli kapitana i lidera wywiązuje się Mateusz Ponitka.

Bartosz Kurek z apelem do koszykarzy

- Mam wam do przekazania dwie informacje. Po pierwsze, jesteśmy z Was mega dumni. To, co zrobiliście w ćwierćfinale było niesamowite! - powiedział Kurek.

- Przeszliście już do historii! Cała Polska Wam kibicuje. Cała Polska trzyma za Was kciuki! - dodał.

A ta druga informacja?

Skoro już tam jesteście, to dawać to "złoto"! Co? Powodzenia i do zobaczenia! - zakończył Bartosz.

Mistrzostwa marzeń polskiej kadry!

Mecz półfinału EuroBasketu Polska - Francja już dziś o godz. 17:15. Transmisja w TVP Sport i TVP 1.