Bohater Polaków "wypychany" do NBA. Kwituje to jednym zdaniem

Występowi Ponitki przeciwko Słowenii przyklasnął nawet gwiazdor rywali i całej ligi NBA, występujący w Dallas Mavericks Luka Doncić. Podczas pomeczowej konferencji prasowej zgodził się on ze stwierdzeniem, że nasz reprezentant mógłby się odnaleźć w najsilniejszej lidze świata.

Mateusz Ponitka do NBA? "Za wysoko"

- Nie jestem menedżerem lecz zawodnikiem, ale Ponitka to najpewniej jest zawodnik godny gry w NBA - ocenił. Słowa te tylko podgrzały temperaturę wokół gwiazdy "Biało-Czerwonych", a media społecznościowe zapłonęły od dyskusji na temat tego, czy faktycznie odnalazłby się w tak mocnym towarzystwie.

Ponitka zareagował na to w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - NBA? To obecnie za wysoko dla mnie, nie spodziewam się tego - stwierdził, skromnie podkreślając, że póki co nie znalazł dla siebie miejsca nawet w Eurolidze. Jak zaznaczył, póki co chce się przede wszystkim cieszyć koszykówką.

Aktualnie 29-latek jest koszykarzem włoskiego Unahotels Reggio Emilia. Trafił tam po rozwiązaniu umowy z rosyjskim Zenitem Petersburg.