Kłopoty kadrowe nie opuszczają Polaków. W drugim meczu z rzędu z powodów zdrowotnych nie zagrał Tomasz Gielo. Mniej minut na boisku mieli też spędzić Jordan Loyd i Mateusz Ponitka. Wcześniej z występu na Eurobaskecie wypadli Jeremy Sochan i Igor Milicić junior.

W niedzielę Polacy dostali lekcję koszykówki od Finlandii, a właściwie od Lauriego Markkanena, który zdobył 42 punkty. Jedynie w pierwszej kwarcie udało się powstrzymać zawodnika NBA. Potem głównym sposobem było faulowanie Fina, a ten cierpliwie wykonywał rzut wolne.

Teraz przyszedł czas na rewanż. Tym razem trener Igor Milicić w wyjściowej piątce postawił na dwóch wysokich - Aleksandra Balcerowskiego i Dominika Olejniczaka. Zadanie pilnowania Markkanena znów dostał Sokołowski. Finowie byli na to przygotowani - trafiali z dystansu jak z nut. Loyd (1 trafiony na 5 prób za trzy) i jego koledzy nie byli tak skuteczni. W efekcie po pięciu minutach gospodarze prowadzili ośmioma punktami. Oprócz słabej skuteczności Polacy na potęgę tracili piłkę. W pierwszej kwarcie zdobyli 19 punktów, a rywale aż 27.

Druga część zaczęła się trochę lepiej, ale tylko przez chwilę. 18-letni Miikka Muurinen potrafił z jednej strony wsadzić piłkę do kosza przy biernej postawie Olejniczaka, a za chwilę trafić z dystansu. Sygnał do odrabiania strat dał Loyd. Zdobył osiem punktów i Finowie wygrywali już tylko 38:34. Wystarczyło jednak, że dwa razy przysnęli w obronie i gospodarze odzyskali przewagę.

Trener Milicić aż poprosił o czas. Za chwilę po akcji 3+1 było jednak już 36:48. W końcówce Polacy znów się pogubili. Ponitka sfaulował Markkanena przy rzucie za trzy, a do tego dostał przewinienie techniczne. W efekcie strata urosła do 19 punktów.

Po przerwie gra zmieniła się o tyle, że przewaga Finów już nie rosła. Polacy nie mogli jednak nic zdziałać, by ją znacząco zmniejszyć. Tuż przed końcem trzeciej kwarty gospodarze wygrywali 20 punktami.

W ostatniej części grali głównie rezerwowi. To sprawiło, że piłka tak często do kosza nie wpadała. Finom udało się jednak przekroczyć barierę stu punktów.

Finlandia - Polska 106:87 (27:19, 35:24, 22:24, 22:20)

Polska: Balcerowski, Ponitka, Sokołowski, Olejniczak, Loyd oraz Pluta, Michalak, Dziewa, Łączyński, Sternicki, Zapała, Żołnierewicz

Benzema czy Cristiano górą w Superpucharze Arabii Saudyjskiej? AP © 2025 Associated Press