Polska - Holandia w eliminacjach do MŚ w koszykówce 2027. Relacja na żywo

06.07.2026
18:00
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Polska

3 dni
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Holandia

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 06 lipca 2026 godz. 18:00

Reprezentacja Polski stanie przed szansą zakończenia pierwszej rundy eliminacji do mistrzostw świata 2027 z mocnym akcentem. W poniedziałek 6 lipca w TAURON Arenie Kraków Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią w meczu, którego wynik będzie miał znaczenie także w kontekście drugiego etapu kwalifikacji. Zespół Igora Milicicia chce utrzymać zwycięską passę i poprawić swój dorobek przed dalszą walką o awans. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania.
Dwóch koszykarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach sportowych gestykuluje i patrzy w tym samym kierunku podczas meczu, w tle widownia na trybunach.
PolskaADRIAN SLAZOK/REPORTEREast News