Polska - Holandia w eliminacjach do MŚ w koszykówce 2027. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 06 lipca 2026 godz. 18:00
Reprezentacja Polski stanie przed szansą zakończenia pierwszej rundy eliminacji do mistrzostw świata 2027 z mocnym akcentem. W poniedziałek 6 lipca w TAURON Arenie Kraków Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią w meczu, którego wynik będzie miał znaczenie także w kontekście drugiego etapu kwalifikacji. Zespół Igora Milicicia chce utrzymać zwycięską passę i poprawić swój dorobek przed dalszą walką o awans. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania.