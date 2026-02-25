Łotwa - Polska w eliminacjach do MŚ w koszykówce mężczyzn 2027. Relacja na żywo

Reprezentacja Polski koszykarzy 27 lutego o godz. 18:30 w Rydze zmierzy się z Łotwą w ramach trzeciej kolejki eliminacji do FIBA Basketball World Cup 2027. Biało-czerwoni są w czołówce grupy F po zwycięstwach nad Austrią i Holandią i chcą utrzymać prowadzenie, podczas gdy Łotwa, po porażce z Holandią i wygranej z Austrią, walczy o lepszą pozycję. Trener Igor Milicić podkreśla mobilizację zespołu, a Michał Sokołowski nazywa Łotwę najtrudniejszym rywalem w grupie. Zapraszamy na relację na żywo.
