Wysoka wygrana Polek w eliminacjach mistrzostw Europy

Polki zagrały - w porównaniu do meczu w Gnieźnie - bez doświadczonych zawodniczek obwodowych: 33-letniej kapitan Weroniki Gajdy i o rok młodszej Marissy Kastanek , a także bez skrzydłowej Amalii Rembiszewskiej . Taką decyzję podjął sztab szkoleniowy, który zdecydował się sprawdzić młode, perspektywiczne koszykarki - 21-letnię Julię Piestrzyńską i o rok starszą jej imienniczkę Niemojewską . Obydwie zaprezentowały się dobrze, uzyskując po 10 punktów.

Koszykówka. W trzeciej kwarcie Polska wygrała tylko czterema punktami

Awans do turnieju finałowego uzyskają zwycięzcy 10 grup oraz cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc z ośmiu grup.

Gospodarze ME 2023 - Izrael i Słowenia, mają zapewniony udział w turnieju finałowym, ale uczestniczą w eliminacjach.

W przypadku, gdy Słowenia i Izrael zajmą w swoich grupach lokaty premiowane awansem, prawo występu w ME mogą wywalczyć następne drużyny w ich grupach. To korzystna sytuacja m.in. dla "Biało-Czerwonych", ale potrzebne do tego są zwycięstwa.