Reprezentacja koszykarek trenuje w Gniewinie, Grymek zamiast Poboży

17 z 18 powołanych kadrowiczek ma do dyspozycji w Gniewinie na jedynym letnim zgrupowaniu trener reprezentacji koszykarek Słowak Maros Kovacik. Problemy zdrowotne wyeliminowały środkową Karolinę Poboży. Zastąpiła ją występująca na tej samej pozycji Joanna Grymek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grecki koszykarz rozstał się z piękną miss. Wideo INTERIA.TV

Oprócz Poboży brakuje też innej podkoszowej Weroniki Telengi, która ostatnio przebywała zagranicą i w związku z pandemią koronawirusa musi przejść odpowiednie procedury zanim ewentualnie dołączy do zespołu.

Reklama

- Weronika być może dołączy do nas 1 lipca. Pewne jest natomiast, że od początku następnego miesiąca będzie w Gniewinie kadra młodzieżowa. To pozwoli trenerowi Marosowi Kovacikowi na rozpoznanie bezpośredniego zaplecza pierwszej drużyny. Planowane są też w związku z tym wewnętrze sparingi - poinformował kierownik drużyny narodowej Maciej Krupiński Koszykarki trenują w plenerze, na siłowni i w hali - obiektach należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Najbardziej doświadczoną zawodniczką w Gniewinie jest kapitan drużyny 36-letnia Martyna Koc. Brakuje Agnieszki Szott-Hejmej (jest także w kadrze koszykówki 3x3 i to zadecydowało, że nie ma jej na zgrupowaniu) oraz naturalizowanej Amerykanki Marissy Kastanek przebywającej w USA.

Zajęcia potrwają do 10 lipca. Słowackiemu szkoleniowcowi bardzo zależało na letnim zgrupowaniu, mimo braku gier towarzyskich z powodu pandemii koronawirusa. Polki jesienią będą kontynuować eliminacje ME 2021. W gr. F rywalizują z Wielką Brytanią, czwartym zespołem Eurobasketu 2019 oraz Białorusią. W pierwszym meczu, debiucie Kovaczika z kadrą, uległy w Wałbrzychu Brytyjkom 63:75. Kolejne spotkanie "Biało-Czerwone" rozegrają w listopadzie z Białorusią.

Zdjęcie Maros Kovacik / Paweł Andrachiewicz / Newspix

olga/ cegl/