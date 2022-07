ME U-20. Polskie koszykarki z awansem do ćwierćfinału!

Mistrzostwa Europy w koszykówce kobiet w kategorii U-20 trwają w najlepsze. Po fazie grupowej, która - co ciekawe - nie decydowała jeszcze o odpadnięciu z turnieju, przyszedł czas na rozstrzygnięcia w systemie pucharowym. Dla reprezentantek Polski, wiceliderek grupy C, oznaczało to zmierzenie się w 1/8 finału z trzecią ekipą grupy D, czyli Łotwą.

W kategorii wiekowej do lat dwudziestu "Biało-Czerwonym" z Łotyszkami na ME niestety w ostatnich latach zupełnie nie szło - poprzednie zwycięstwo nad nimi udało się odnieść w lipcu 2015 roku, a potem nastąpiły cztery kolejne porażki. Tym razem jednak karta odwróciła się na korzyść Polek.

ME U-20 w koszykówce kobiet. Przebieg meczu Polska - Łotwa w 1/8 finału

Spotkanie zaczęło się bardzo obiecująco dla naszych kadrowiczek - od trafionej "dwójki" Kamili Borkowskiej, która zaraz potem dołożyła do tego kolejny punkt z rzutu osobistego. Przewagi Polki nie oddały już do końca pierwszej kwarty - choć przy stanie 13-6 nastał pewien kryzys i ostatecznie pierwsza odsłona skończyła się wynikiem 15-12.

"Biało-Czerwone" szły nieustannie za ciosem i pod koniec kolejnych dwóch kwart miały identyczną, dwunastopunktową przewagę nad oponentkami. Spora była w tym zasługa wspominanej już Borkowskiej oraz Joanny Kobylińskiej, która niemal nie ustępowała swojej koleżance w kwestii dopisywania kolejnych "oczek" do swojego konta. Łotyszki najlepiej poradziły sobie w trzeciej części starcia, kiedy to zdobyły tyle samo pkt co koszykarki z Polski - 16.

Ostatecznie gdy odezwała się końcowa syrena, na tablicy wyników widniał rezultat 70-54 - a liderką wśród punktujących została Magdalena Szymkiewicz. Polki dzięki spokojnej, konsekwentnej grze nie dały przesadnie nadziei kadrze Łotwy.

Tym samym nasze zawodniczki wywalczyły sobie awans do ćwierćfinału ME, w którym już jutro zagrają z Czeszkami lub Belgijkami.

ME U-20 w koszykówce kobiet. 1/8 finału: Wynik meczu Polska - Łotwa

Polska 70-54 Łotwa

Kwarta po kwarcie: 15-12 / 23-14 / 16-16 / 16-12

Wyjściowy skład Polek: Kamila Borkowska, Marta Masłowska, Weronika Piechowiak, Alicja Rogozińska, Magdalena Szymkiewicz

