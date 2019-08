Słowak Marosz Kovaczik, obecny szkoleniowiec mistrza Polski CCC Polkowice, został trenerem reprezentacji Polski koszykarek - poinformował wieczorem krajowy związek na stronie internetowej. "Biało-Czerwone" nie miały szkoleniowca od marca, gdy rozwiązano kontrakt z Arkadiuszem Rusinem.

- Trener Marosz Kovaczik to świetny wybór dla reprezentacji Polski, która będzie sukcesywnie odmładzana. Sprawdził się w Energa Basket Lidze Kobiet, a także na poziomie elitarnej Euroligi. Dzięki wcześniejszej pracy w Polsce doskonale poznał zarówno zawodniczki, jak i ich styl gry. Jestem przekonany, że już wkrótce będziemy cieszyć się z dobrych wyników kadry kobiet - powiedział cytowany przez federację prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz.

Słowacki szkoleniowiec będzie łączył pracę w klubie z prowadzeniem kadry. Federacja dwukrotnie - w maju i na przełomie lipca i sierpnia - ogłaszała konkurs na stanowisko głównego szkoleniowca.

Pierwszym testem dla 41-letniego Słowaka będzie walka o punkty w eliminacjach mistrzostw Europy 2021. "Biało-Czerwone", których zabrakło na dwóch ostatnich Eurobasketach (2017 i 2019), trafiły na silnych rywali (gr. F) - czwartą drużynę lipcowych ME Wielką Brytanię oraz Białoruś. Kwalifikacje rozpoczną 14 listopada spotkaniem z Brytyjkami.

W kwalifikacjach 33 reprezentacje walczyć będą o 14 miejsc. Do ME z udziałem 16 drużyn awansują zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych ekip z drugich miejsc. Do ich wyłonienia w grupach czterozespołowych nie będą uwzględniane wyniki z ostatnią drużyną w tabeli. Gospodarze Eurobasketu 2021 - Hiszpania i Francja - mają zapewniony udział w turnieju finałowym.

Kovaczik przejął zespół CCC w trakcie sezonu 2017/18 i z marszu sięgnął po mistrzostwo Polski. W kolejnym sezonie w znakomitym stylu obronił tytuł (w play off bez porażki) i zdobył Puchar Polski, a także awansował z zespołem z Dolnego Śląska do najlepszej ósemki Euroligi. Został wybrany najlepszym szkoleniowcem sezonu zasadniczego przez kolegów po fachu.

W przeszłości osiągał sukcesy z zespołem mistrza Słowacji Good Angels Koszyce - zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. W 2013 roku został wyróżniony tytułem Trenera Roku Euroligi. Sezon 2017/2018 rozpoczął w roli pierwszego szkoleniowca euroligowej Nadieżdy Orenburg.